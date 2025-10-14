Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98, SN 1998, quê Bình Định cũ, nay là Gia Lai) để điều tra tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Giai đoạn trước khi bị bắt, Ngân 98 vẫn đang “đấu khẩu” với Ngân Colaghen (tức Trần Thị Bích Ngân), khi cùng buôn bán chung một ngành hàng.

Ngân 98 quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Ảnh: MXH

Trước đó, Ngân 98 nhiều lần xuất hiện trên mạng xã hội, phản bác thông tin cho rằng cô buôn bán sản phẩm giảm cân chứa chất cấm. Trong các video, cô khẳng định những sản phẩm do mình làm đại diện như viên thảo mộc X7 Plus, Super Detox X3, X1000... “đều có giấy kiểm nghiệm, hồ sơ công bố hợp lệ và được kiểm định chất lượng”.

Cô cũng gửi đơn đến Sở An toàn Thực phẩm TPHCM kèm theo phiếu kiểm nghiệm và hồ sơ công bố sản phẩm, đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý các cá nhân “vu khống, bôi nhọ” doanh nghiệp. Ngân 98 cho rằng mình bị “chơi xấu” bởi một nhóm người kinh doanh cùng ngành hàng, trong đó có người đẹp thường được gọi là Ngân Collagen.

Giai đoạn bị tố giác trên mạng xã hội, Ngân 98 đã làm việc với Thanh tra Sở An toàn Thực phẩm TPHCM và tuyên bố 'tố ngược' 1 số người kinh doanh cùng ngành hàng. Ảnh: FB

Từ đầu năm, nhiều tài khoản mạng xã hội liên tục đăng bài tố cáo sản phẩm giảm cân của Ngân 98 có chứa chất cấm. Ngày 21/5, Thanh tra Sở An toàn Thực phẩm TPHCM kiểm tra Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ZuBu (quận Gò Vấp) - đơn vị đứng tên phân phối sản phẩm. Tuy nhiên, thời điểm đó công ty đóng cửa, chưa thể lấy mẫu kiểm nghiệm.

Sau quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định Ngân 98 là người điều hành hoạt động của Công ty ZuBu (do mẹ ruột đứng tên) và một hộ kinh doanh cùng tên để sản xuất, buôn bán hàng hóa không đạt chất lượng, thậm chí là hàng giả. Các mẫu sản phẩm mang nhãn hiệu Super Detox X3, X7, X1000, viên rau củ Collagen... được giám định có chứa sibutramin và phenolphthalein - hai hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm vì có thể gây rối loạn tim mạch, tiêu hóa và tăng nguy cơ ung thư.

Công an TPHCM bước đầu làm rõ hành vi của Ngân 98, đồng thời mở rộng điều tra vụ án. Ảnh: CA

Theo cơ quan điều tra, doanh thu từ hoạt động buôn bán hàng giả của Ngân 98 lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Nguồn tiền này được chuyển qua nhiều tài khoản của người thân và nhân viên nhằm che giấu, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của cô.

Hiện Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả do Ngân 98 cầm đầu.