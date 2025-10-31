Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam là đơn vị được lựa chọn tổ chức đấu giá 3 chiếc xe khách nói trên.

Theo thông tin từ Agribank, tài sản bảo đảm thứ nhất là xe ô tô chở khách giường nằm nhãn hiệu Thaco, số loại Hyundai, biển kiểm soát 51B-295.79, do Công an TPHCM cấp ngày 10/10/2019. Xe có 40 giường nằm, 2 chỗ ngồi, sơn màu đỏ; đăng ký xe có giá trị đến ngày 31/12/2031.

Tài sản bảo đảm thứ hai là xe ô tô giường nằm chở khách (38 giường nằm, 2 ghế ngồi), biển kiểm soát 51B-294.73, do Công an TPHCM cấp cùng ngày 10/10/2019. Xe mang nhãn hiệu Thaco, số loại Hyundai, màu đỏ, đăng ký xe có giá trị đến 31/12/2031.

Tài sản bảo đảm thứ ba là xe ô tô khách giường nằm (38 giường nằm, 2 ghế ngồi), màu đỏ - vàng, biển kiểm soát 51B-223.01, do Công an TPHCM cấp giấy chứng nhận đăng ký ngày 12/12/2016. Xe mang nhãn hiệu Thaco, số loại KB120SH; đăng ký xe có giá trị đến 31/12/2029.

Tổng giá khởi điểm của ba xe nói trên là hơn 403,68 triệu đồng. Trong đó, hai tài sản đầu tiên cùng có giá khởi điểm gần 153,66 triệu đồng, còn tài sản thứ ba có giá khởi điểm gần 96,37 triệu đồng.

Từ tháng 3/2025 đến nay, Agribank đã rao bán đấu giá gần 100 xe ô tô của CTCP Công nghiệp Quảng An I, bao gồm 68 xe ô tô Hyundai và Mercedes-Benz, cùng 27 xe chở khách từ 29-46 ghế.