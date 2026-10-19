Sáng nay 19/10/2026 Thống đốc Phạm Đức Ấn chủ trì cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng thương mại. Cuộc họp diễn ra ngay sau khi NHNN chỉ đạo giảm ngay lãi suất huy động và cho vay với các ngành ưu tiên.

Sáng nay 19/10/2026 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Đức Ấn chủ trì cuộc họp giữa NHNN với các ngân hàng thương mại.

Được biết, tham dự cuộc họp còn có các Phó Thống đốc, lãnh đạo các Vụ, Cục tại Ngân hàng Nhà nước. Về phía các Ngân hàng thương mại, NHNN yêu cầu tất cả lãnh đạo cấp cao các NHTM (bao gồm Chủ tịch, Tổng giám đốc) và yêu cầu “không được phép họp thay”.

Cuộc họp diễn ra ngay sau khi cơ quan điều hành có văn bản số 608 ngày 18/10/2026, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện hàng loạt nhiệm vụ cấp bách nhằm đảm bảo an toàn hệ thống và góp phần ổn định thị trường tiền tệ.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các TCTD điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn đến an ninh tài chính – tiền tệ; giảm lãi suất cho vay khách hàng, trong đó tập trung giảm từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Tại cuộc họp sáng nay, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết, tính đến cuối tuần qua, huy động vốn đã tăng trưởng 11,22%, tín dụng tăng 11,44%. Việc tín dụng đang tăng nhanh hơn dẫn đến nhu cầu vốn nhiều hơn, khác với giai đoạn trước là tín dụng tăng chậm hơn. Đó cũng là minh chứng cho thấy ngành ngân hàng đang điều hành tích cực để cung cấp vốn cho nền kinh tế.

NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm ngay tối thiểu 0,5% lãi suất huy động, hướng nguồn vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Ảnh: H.H

Theo Thống đốc, những thông tin mới triển khai cuối tuần qua tới hệ thống (liên quan đến văn bản số 608 ngày 18/10/2026) không phải là mới, nhưng đó là những thông tin quan trọng cho thấy quyết tâm tăng trưởng hai chữ số và vấn đề an ninh tiền tệ, an toàn hệ thống của các TCTD được đặt lên hàng đầu.

Trong văn bản 608 ban hành hôm qua 18/10, NHNN cũng yêu cầu các TCTD thực hiện các giải pháp hướng nguồn vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng kinh tế; cấp tín dụng liên quan đến triển khai các công trình, dự án trọng điểm, các ngành, lĩnh vực cần khuyến khích theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường hợp vốn để cấp tín dụng đối với các dự án lớn; tuyệt đối không hạ chuẩn điều kiện cấp tín dụng, không đánh đổi chất lượng tín dụng để tăng quy mô tín dụng.