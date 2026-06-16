VietinBank tiếp tục thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và công trình xây dựng dở dang gắn liền với đất tại thửa đất số 295, tờ bản đồ số 24, thôn Chiết Bi, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là phường Mỹ Thượng, TP Huế).

Khu đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 288762 do UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp ngày 28/3/2012.

Địa điểm của tài sản đấu giá là Khu C, đô thị mới An Vân Dương, thôn Chiết Bi, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là phường Mỹ Thượng, TP Huế).

Diện tích khu đất là 79.140,5m2 (sử dụng riêng). Ngân hàng cho hay mục đích sử dụng là đất cơ sở giáo dục - đào tạo, thời hạn sử dụng đến ngày 19/11/2059.

Tài sản gắn liền với đất là công trình xây dựng dở dang thuộc dự án đầu tư đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng nhận ngày 20/12/2011 về việc thực hiện dự án Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank.

Giá khởi điểm tài sản đấu giá là 218,1 tỷ đồng. Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất hơn 167,8 tỷ đồng, giá trị tài sản gắn liền với đất hơn 50,2 tỷ đồng.

Mức giá này giảm 163 tỷ đồng, tương đương giảm gần 43% so với giá khởi điểm tại đợt thông báo đấu giá hồi tháng 6/2025.

Trước đó, vào tháng 6/2025 và tháng 12/2025, VietinBank từng thông báo đấu giá tài sản trên với giá khởi điểm lần lượt gần 381 tỷ đồng và hơn 250 tỷ đồng.

Dự án Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp giấy chứng nhận đầu tư cuối năm 2011, với tổng số vốn khoảng 489 tỷ đồng. Trên khu đất rộng hơn 7,9ha, chủ đầu tư đã xây dựng một số hạng mục, sau đó ngừng triển khai trong thời gian dài.

Đến ngày 26/9/2024, dự án đã được chấm dứt hoạt động theo Thông báo số 3660/TB-SKHĐT của Sở KH-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế trên cơ sở quyết định tự chấm dứt hoạt động của VietinBank.