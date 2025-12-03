Triển khai chuyển đổi số ngành ngân hàng, thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước cùng các ngân hàng, tổ chức tín dụng đã tập trung nâng cấp, phát triển hệ thống thanh toán hiện đại, an toàn, hiệu quả và có khả năng kết nối, tích hợp với các hệ thống khác.

Thời gian qua, các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank đã chú trọng đầu tư, cập nhật và phát triển hệ thống thanh toán nội bộ, hệ thống ngân hàng lõi - Core banking với kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, quản lý tập trung, cho phép các đơn vị cung ứng những dịch vụ, phương tiện thanh toán hiện đại, đa dạng, tiện lợi. Qua đó, mở rộng phạm vi cung ứng các dịch vụ thanh toán trên toàn quốc giúp giảm thời gian và chi phí giao dịch cho người dân, doanh nghiệp.

Giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2020 – 2024 tăng trưởng bình quân hàng năm gần 63% về số lượng và trên 24% về giá trị.

Theo số liệu thống kê của Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, từ năm 2020 đến hết năm 2024, thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng trung bình gần 63%/năm về số lượng và hơn 24%/năm về giá trị. Giai đoạn này, số lượng thẻ ngân hàng đang lưu hành cũng tăng trưởng tốt, từ 112 triệu thẻ vào năm 2020 lên 155,8 triệu thẻ vào năm 2024.

“Nâng cấp, phát triển hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, hệ thống thanh toán của các ngân hàng đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và có khả năng kết, tích hợp với các hệ thống khác, mở rộng hệ sinh thái số để phục vụ thanh toán trực tuyến” cũng đã được Ngân hàng Nhà nước xác định là một trong 7 nhóm giải pháp trọng tâm để tiếp tục thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2030.

Thực hiện định hướng trên, ngày 2/12, BIDV cùng liên doanh FPT – OpenWay công bố đã hoàn tất dự án chuyển đổi hệ thống thanh toán thẻ - Core thẻ lên nền tảng Way4 trong tháng 11/2025, chỉ sau 18 tháng triển khai. Được xem là một trong những dự án nâng cấp công nghệ toàn diện phức tạp bậc nhất ngành ngân hàng, dự án giúp BIDV nâng cao năng lực xử lý giao dịch, rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm, dịch vụ thẻ và củng cố vị thế trong lĩnh vực thanh toán số.

Trước khi dự án được triển khai, hệ thống core thẻ của BIDV được vận hành ổn định trên nền tảng Cadencie và đảm bảo xử lý giao dịch hiệu quả, chính xác trong nhiều năm. Tuy vậy, trước tốc độ thay đổi nhanh của công nghệ và nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, hệ thống cũ khó đáp ứng kỳ vọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Việc nâng cấp lên nền tảng mới là lựa chọn tất yếu để BIDV duy trì năng lực cạnh tranh và mang đến trải nghiệm giao dịch tốt hơn trong thời gian tới.

Hệ thống core thẻ mới Way4 được triển khai theo mô hình quản lý tập trung, ứng dụng kiến trúc mở cùng khả năng cấu hình linh hoạt, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng chức năng và phát triển các dịch vụ mới.

Thành công của dự án chuyển đổi core thẻ tại BIDV đánh dấu một bước tiến trong lộ trình chuyển đổi số của ngân hàng, tạo nền tảng để đáp ứng tối đa nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Việc hoàn tất chuyển đổi không chỉ mang ý nghĩa về mặt công nghệ, mà còn đặt nền tảng vững chắc để BIDV tăng tốc triển khai các sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện đại, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Bởi lẽ, với Way4, nền tảng có tính linh hoạt cao và khả năng kết nối sâu rộng với hệ sinh thái số, ngân hàng có thể chủ động thiết kế, thử nghiệm và đưa các sản phẩm mới vào vận hành một cách hiệu quả, an toàn và đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường.

Đặc biệt, với người dùng dịch vụ của BIDV, việc ngân hàng chuyển đổi sang hệ thống core thẻ Way4 sẽ mang lại sự thay đổi toàn diện trong hành trình trải nghiệm dịch vụ thẻ. Khách hàng có thể dễ dàng phát hành thẻ trực tuyến, thêm thẻ trên ví Apple Pay, Google Pay và sẵn sàng chi tiêu.

Hơn thế, trải nghiệm dịch vụ trên các kênh số như SmartBanking và BIDV Direct cũng được cải thiện, giúp khách hàng quản lý thẻ và giao dịch một cách trực quan, nhanh chóng và đồng nhất trên toàn bộ hệ sinh thái số của ngân hàng.

Ở góc độ của doanh nghiệp công nghệ tham gia triển khai dự án, ông Trần Đăng Hòa, Chủ tịch FPT IS khẳng định, với dự án chuyển đổi hệ thống core thẻ của BIDV, FPT cùng OpenWay không chỉ đảm bảo tính chính xác, an toàn và liên tục của hệ thống mà còn tư vấn, chuẩn hóa quy trình và đưa vào các giải pháp sáng tạo phù hợp đặc thù nghiệp vụ ngân hàng Việt Nam.