Theo thông báo, từ ngày 6-18/5, cá nhân, tổ chức bắt đầu đăng ký mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước để được tham gia đấu giá trực tuyến hai túi xách Hermès của bà Trương Mỹ Lan.

Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM, số 19/5 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM.

Người tham gia đấu giá có thể xem tài sản đấu giá hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan trực tuyến (các tập tin/hình ảnh/video đính kèm) tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn.

Túi xách nhãn hiệu Hermès size 30 màu trắng, không đính đá hay vật liệu gì bên trên, giá khởi điểm hơn 2,3 tỷ đồng. Ảnh: THADS TPHCM

Tài sản 2 là túi xách nhãn hiệu Hermès size 25 của bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM

Ngoài ra, người tham gia đấu giá có thể xem tài sản trực tiếp tại trung tâm trong giờ hành chính từ ngày 13-15/5/2026 (giờ hành chính).

Người tham gia đấu giá sẽ đăng ký tài khoản trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để được hướng dẫn cách thức và thực hiện việc mua hồ sơ mời tham gia đấu giá trực tuyến, đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến.

Tài sản 1: túi xách nhãn hiệu Hermès size 30 màu trắng, không đính đá hay vật liệu gì bên trên; tình trạng đã qua sử dụng, giá khởi điểm hơn 2,3 tỷ đồng. Tiền đặt trước: hơn 468,7 triệu đồng (20% giá khởi điểm).

Tài sản 2: túi xách nhãn hiệu Hermès size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; tình trạng đã qua sử dụng, giá khởi điểm hơn 1,7 tỷ đồng. Tiền đặt trước: hơn 354,3 triệu đồng (20% giá khởi điểm).

Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá cho mỗi tài sản là 200.000 đồng/hồ sơ. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước; đăng ký tham gia đấu giá là từ 7h30 ngày 6/5 đến 17h ngày 18/5.

Thời gian đấu giá túi xách Hermès size 30 màu trắng là từ 10-10h30 ngày 21/5/2026; đối với túi xách Hermès size 25 màu trắng là từ 11-11h30 ngày 21/5/2026.

Phương thức sẽ trả giá lên: 50 triệu đồng/bước giá.