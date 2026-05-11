Trong đó, xe BMW biển số 50L-069.47 đứng tên Công ty CP Đầu tư Times Square Việt Nam (đăng ký năm 2016), giá khởi điểm hơn 966,6 triệu đồng. Hiện trạng chiếc xe đang bị hư pin, không thể di chuyển được nhưng động cơ vẫn nổ máy bình thường.

Xe Lexus biển số 51A-942.85 thuộc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát (đăng ký ngày 6/6/2016), giá khởi điểm hơn 767,8 triệu đồng.

Xe ô tô biển số 51F-199.99, loại 4 chỗ, màu trắng, nhãn hiệu Maybach, thuộc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát (đăng ký ngày 27/1/2015), có giá khởi điểm hơn 7 tỷ đồng. Chiếc xe này được sản xuất tại Đức từ năm 2011, không được sử dụng từ tháng 12/2023.

Theo hồ sơ hiện trạng, cánh cửa phía sau bên phải bị bung ốp nội thất, thân xe có nhiều vết xước. Ngoài ra, chiếc xe đã bị gỡ bánh, gỡ cửa và tháo rời nội thất.

Mức giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), cũng như các chi phí đăng ký quyền sở hữu, sử dụng và chi phí sửa chữa (nếu có) mà người trúng đấu giá phải tự chi trả.

Ba tài sản này sẽ được đấu giá trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử: https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn/

Người tham gia đấu giá có thể xem trực tiếp tài sản và các giấy tờ liên quan trong 3 ngày làm việc liên tục từ ngày 13-15/5/2026 (giờ hành chính) tại các địa điểm lưu giữ xe ở quận 4, quận 1 và quận 3 (cũ).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá kéo dài từ ngày 8/5 đến 17h ngày 19/5/2026.

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm của mỗi tài sản. Theo đó, chiếc Maybach đặt trước hơn 1,4 tỷ đồng; BMW hơn 193 triệu đồng và Lexus là hơn 153 triệu đồng.

Các tài sản sẽ được đấu giá vào các khung giờ khác nhau: Maybach (14-14h30), BMW (15-15h30) và Lexus (16-16h30).

Phương thức đấu giá là trả giá lên với bước giá 100 triệu đồng đối với chiếc Maybach và 20 triệu đồng đối với hai xe còn lại.

Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tự tìm hiểu tình trạng pháp lý, hiện trạng thực tế và các rủi ro liên quan của tài sản. Khi nộp hồ sơ và tiền đặt trước, người tham gia được xem là đã biết rõ và chấp nhận hiện trạng cũng như các hồ sơ pháp lý của chiếc xe mà mình đăng ký mua.

Trước đó, THADS TPHCM cũng có thông báo về việc đấu giá tài sản đối với hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

Theo thông báo, từ ngày 6-18/5, cá nhân, tổ chức bắt đầu đăng ký mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước để được tham gia đấu giá trực tuyến hai túi xách Hermès của bà Trương Mỹ Lan.