Đồng hành và phát triển cùng cộng đồng doanh nghiệp

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, VietinBank kiên định thực hiện chiến lược phát triển dựa trên 4 trụ cột: Số hóa nội lực; Chuyển đổi xanh - Phát triển bền vững; Tiếp sức kinh tế tư nhân và Hội nhập quốc tế.

VietinBank tham gia sự kiện Chuyển đổi số Ngành Ngân hàng năm 2025 chủ đề “Hệ sinh thái số thông minh trong kỷ nguyên mới”

Ngân hàng đẩy mạnh số hóa, ứng dụng AI, Big Data, API nhằm tối ưu vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng qua các nền tảng: VietinBank eFAST, ERP, Merchant Platform, eContract, eInvoice, Smart POS… Đồng thời, VietinBank hợp tác với Fintech và đối tác thanh toán để mở rộng hệ sinh thái kết nối mở.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa VietinBank và Phương Thành Tranconsin

Với định hướng phát triển bền vững, VietinBank tiên phong danh mục vốn xanh, tín dụng ưu đãi, dịch vụ tư vấn ESG, đồng hành doanh nghiệp hướng tới phát thải ròng bằng “0”. Đồng thời VietinBank cung cấp dòng vốn linh hoạt từ lưu động, trung dài hạn đến giải pháp tài chính M&A, phát hành trái phiếu, phù hợp đặc thù từng ngành nghề.

Trên trường quốc tế, VietinBank khẳng định vai trò cầu nối giao thương, tài trợ chuỗi cung ứng, thanh toán quốc tế, FX, phái sinh… đồng hành doanh nghiệp FDI, xuất nhập khẩu, đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng.

Tính đến 30/6/2025, dư nợ tín dụng doanh nghiệp VietinBank đạt 1.103 nghìn tỷ đồng, tăng gần 1,6 lần so với cuối năm 2020; nguồn vốn huy động đạt 702 nghìn tỷ đồng, tăng gần 1,6 lần so với cuối năm 2020.

Chiến lược phát triển khách hàng doanh nghiệp của VietinBank tập trung 3 định hướng:

Lấy khách hàng là trung tâm: Chuyển từ tư duy “bán sản phẩm” sang “giải pháp hóa nhu cầu”

Công nghệ dẫn dắt phát triển, đầu tư hệ sinh thái số.

Đồng hành chiến lược dài hạn: Tư vấn đầu tư, tài chính, ESG, kết nối giao thương.

“Ngân hàng bán lẻ tốt nhất”

Trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, VietinBank không ngừng mở rộng quy mô, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng, định hình chuẩn mực mới cho ngân hàng bán lẻ Việt Nam. Nhiều chỉ tiêu bán lẻ ghi nhận tăng trưởng tích cực, đặc biệt CASA tăng mạnh, năm 2024 đạt mức tăng 31%. Dư nợ bán lẻ tăng trưởng hai chữ số qua các năm, góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động.

Bám sát triết lý “Khách hàng là trung tâm”, VietinBank đổi mới chiến lược sản phẩm, dịch vụ theo hướng “giải pháp cá nhân hóa”. Phân tích chân dung, hành vi khách hàng giúp VietinBank khai thác bán chéo tự động. Từ học sinh, sinh viên, cán bộ, hộ kinh doanh cá thể… đều được đồng hành bởi các giải pháp phù hợp. Hàng loạt sản phẩm tiện ích, hiện đại được triển khai: Nhận diện khách hàng AI, Giải ngân online, Đăng ký vay trực tuyến, Thấu chi online, Quản lý thẻ trên VietinBank iPay, Shop365… giúp tối ưu trải nghiệm, tiết kiệm thời gian.

Trong tương lai, VietinBank định hướng nâng cấp VietinBank iPay Mobile thành trợ lý tài chính thông minh, ứng dụng AI, Blockchain, Cloud để tự động hóa và tăng bảo mật.

Trong kỷ nguyên số và nhu cầu cá nhân hóa khách hàng bán lẻ ngày càng cao, VietinBank tập trung cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng với AI, Big Data; ứng dụng công nghệ trong hoạt động Marketing (MarTech), hành trình tiếp thị tự động (marketing automation); xây dựng hệ sinh thái số toàn diện, tích hợp dịch vụ tài chính vào đời sống; tăng năng lực quản trị rủi ro bằng công nghệ.

Mở rộng hợp tác quốc tế

Hoạt động kinh doanh vốn của VietinBank ghi dấu ấn khi liên tục mở rộng quy mô, tối ưu danh mục, thúc đẩy lợi nhuận tự doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu theo hướng gia tăng lợi nhuận phi tín dụng.

Là một trong số ít ngân hàng Việt Nam tiên phong cung cấp sản phẩm phái sinh IRS, CCS, VietinBank giúp khách hàng quản trị rủi ro hiệu quả, khẳng định năng lực thị trường. Đối với phái sinh hàng hóa, VietinBank cung cấp giải pháp phòng ngừa rủi ro biến động giá cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực: Nông sản, nhiên liệu, năng lượng, kim loại…

Global Banking & Finance Review vinh danh VietinBank hạng mục “Ngân hàng cung ứng sản phẩm phái sinh tốt nhất Việt Nam năm 2024”

5 năm trở lại đây, VietinBank đẩy mạnh phát hành trái phiếu, tổng huy động khoảng 75.000 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu 2025, VietinBank phát hành 16.350 tỷ đồng với 2 đợt ra công chúng và 7 đợt riêng lẻ. VietinBank đang thực hiện số hóa quy trình phát hành, tích hợp sâu với nền tảng số, tối ưu trải nghiệm nhà đầu tư.

Để mở rộng hợp tác với các định chế trong và ngoài nước, VietinBank ký các thỏa thuận chiến lược với các ngân hàng lớn, có uy tín trên thị trường quốc tế.

Trong thời kỳ mới, VietinBank kiên định hành trình DX (Chuyển đổi số) - CX (Trải nghiệm khách hàng) - EX (Trải nghiệm nhân viên), kết nối sức mạnh Con người - Dữ liệu - Trí tuệ nhân tạo. Đặt con người vào trung tâm của hành trình chuyển đổi, VietinBank thu hút nhân tài số, xây dựng môi trường làm việc sáng tạo.

VietinBank đẩy mạnh các sáng kiến nền tảng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hạ tầng, dữ liệu, quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật giao dịch. Đồng thời, VietinBank tiên phong triển khai dự án quản trị trải nghiệm, gia tăng sự hài lòng, gắn kết khách hàng.

VietinBank vinh dự đón nhận hàng trăm giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế: - 14 năm liên tiếp Top 2000 Doanh nghiệp lớn nhất thế giới (Forbes)

- 7 lần liên tiếp trong Top 300 Thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới (Brand Finance)

- 8 lần liên tiếp được vinh danh là Thương hiệu Quốc gia

- 5 năm liên tiếp Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam (The Asian Banker)

- 9 năm liên tiếp Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam (Global Banking & Finance Review)

- Ngân hàng & Ngân hàng số dành cho doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam 2024 (IFM)

- Giải thưởng Sao Khuê 2025 với 5 sản phẩm số tiêu biểu, đặc biệt VietinBank iPay Mobile lần thứ 8 liên tiếp Top 10 Sao Khuê.

Năm 2025, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm tiếp tục ghi nhận VietinBank: Fitch Ratings xếp hạng BB+ triển vọng ổn định, Moody’s xếp hạng Ba2 triển vọng ổn định.

