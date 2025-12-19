Đánh giá về thành tích của đoàn TTVN tại SEA Games 33 tính đến thời điểm này, Phó Cục trưởng Cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh cho biết: "Việt Nam hoàn thành 3 mục tiêu đó là về cơ bản giành huy chương ở các môn ở Olympic, nhiều VĐV trẻ tiềm năng, và cuối cùng là các VĐV thể hiện ý chí quyết tâm, trung thực, cao thượng, tôn trọng đối thủ, BTC, vượt qua áp lực tập trung chuyên môn, giữ gìn hình ảnh đất nước".

Lãnh đạo đoàn TTVN trao đổi với giới truyền thông trong sáng 19/12. Ảnh: T.N

Theo ông Minh, bóng đá là môn thể thao rất thành công khi có ba trận chung kết và giành 2 HCV, trong đó chiến thắng của U22 Việt Nam thực sự thuyết phục. Thành công này là sự chuẩn bị rất là công phu không chỉ của bóng đá mà còn là của toàn đoàn TTVN. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, một số môn thi đấu không tốt.

"Tại SEA Games, nhiều VĐV trình độ thế giới tham dự hoặc nhiều quốc gia đứng đầu thế giới ở một số môn. Đặc biệt các nước có nhiều VĐV nhập tịch, thâu tóm huy chương ở những nội dung thế mạnh.

U22 Việt Nam xuất sắc giành HCV SEA Games. Ảnh: S.N

Bên cạnh đó, năng lực và tính khách quan của trọng tài cũng cần được nói tới. Cũng có những môn tiến sát đến kỳ tích như bóng bàn, bóng chuyền, nhiều cảm xúc như trận chung kết bóng đá nam, tiếp sức 4x400m điền kinh, kiếm chém. Chúng ta có những chiến thắng tuyệt đối như đội karate nữ, vật. Nếu đầu tư đúng hướng, bài bản, HLV giỏi, VĐV nỗ lực, TTVN có thể nhiều hy vọng ở đấu trường như Asiad", ông Nguyễn Hồng Minh đánh giá.

Về một số môn thi đấu không thành công, Phó Trưởng đoàn Hoàng Quốc Vinh cho biết: " SEA Games 33 cắt giảm nhiều thế mạnh của thể thao Việt Nam. BHL dự báo, phân tích đúng nhưng không đạt chỉ tiêu là do một số VĐV phải thay đổi nội dung, một số vấn đề khách quan như thay đổi địa điểm thi đấu vào phút cuối".

Tuyển điền kinh Việt đóng góp 12 HCV cho đoàn TTVVN. Ảnh: S.N

Ông Vinh nói về kế hoạch tiếp theo của Thể thao Việt Nam: "Sau SEA Games 33, chúng tôi phải đánh giá lại điểm mạnh, điểm yếu của TTVN, đặc biệt tăng cường trang thiết bị, kỹ thuật khoa học cho VĐV tập luyện trong điều kiện tốt nhất. Bên cạnh đó, ngành thể thao cũng rà soát lại lực lượng, chuyên gia, để chuẩn bị ngay cho Asiad 2026.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh có thể tranh chấp HCV Asiad. Ảnh: S.N

SEA Games 33 là bản lề để đánh giá lại toàn bộ lực lượng VĐV Việt Nam. Chúng ta có nhiều VĐV trẻ ở điền kinh, bơi lội... mới 17-20 tuổi. Dù các VĐV này mới chỉ giành HCB nhưng quý như HCV vì thành tích có thể tranh chấp huy chương Asiad", ông Hoàng Quốc Vinh nói.

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)

