VietNamNet cập nhật liên tục bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 18/12/2025, nhanh và chính xác.
Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 19/12
Chọn tài liệu để xem:
Tệp đính kèm
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
SEA Games ngày 18/12: Ngày bùng nổ, từ môn vật, đội thuyền nữ, cầu mây, futsal nữ và khép lại bằng việc U22 Việt Nam mang về HCV cho Thể thao Việt Nam.
U22 Việt Nam lội ngược dòng ngoạn mục trước U22 Thái Lan, thắng 3-2 sau 120 phút kịch tính để giành HCV bóng đá nam SEA Games đầy cảm xúc.
U22 Việt Nam bị dẫn trước 2 bàn nhưng đã có màn ngược dòng hạ U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 sau 120 phút nghẹt thở, qua đó giành tấm HCV SEA Games đầy cảm xúc.
HLV Kim Sang Sik khẳng định U22 Việt Nam sẵn sàng chinh phục VCK U23 châu Á 2026 sau khi giành HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan.