Bảng thành tích của đoàn Việt Nam ngày 18/12:

HCV (9): Nguyễn Lê Hoàng Vũ - Nguyễn Anh Trí - Phạm Tiến Sản (Triathlon - Duathlon tiếp sức đồng đội nam); Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Vật - Tự do 62 kg nữ); Đỗ Ngọc Linh (Vật - Tự do 50 kg nữ); Nguyễn Thị Mỹ Linh ((Vật - Tự do 53 kg nữ); Nguyễn Thị Mỹ Trang (Vật - Tự do 58 kg nữ); Đội thuyền nữ (Đua thuyền - Thuyền 10 nữ 200m); Đội cầu mây nam (Cầu mây - Quadrant nam [đồng đội nam 4 người]); Đội futsal nữ (Futsal); U22 Việt Nam (Bóng đá nam).

HCB (3): Mai Trần Anh Tuấn (Bơi - 10 km nam); Đặng Công Đức - Lê Phạm Vân An (Bắn cung - Đôi nam nữ cung 3 dây); Đội cầu mây nữ (Cầu mây - Quadrant nữ [đồng đội nữ 4 người]);

HCĐ (2): Nguyễn Ngọc Dũng - Nguyễn Trọng Hải - Đặng Công Đức (Bắn cung - Đồng đội nam cung 3 dây); Võ Thị Mỹ Tiên (Bơi - 10 km nữ)

