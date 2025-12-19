Tính đến hết ngày 18/12, đoàn TTVN vẫn đứng ở vị trí thứ 3 BXH tại SEA Games 33, với thành tích 73 HCV, 72 HCB, 93 HCĐ, rút ngắn khoảng cách với đội đứng thứ 2 là Indonesia còn 7 HCV.

Với nhiều nội dung thế mạnh vẫn đang tiếp tục tranh tài, đoàn TTVN có cơ hội vượt qua Indonesia để cán đích ở vị trí thứ 2 chung cuộc Đại hội. Muốn hoàn thành nhiệm vụ này, đòi hỏi các VĐV phải nỗ lực hết sức, bên cạnh yếu tố may mắn.

Tuyển vật Việt Nam thi đấu rất thành công tại SEA Games 33.

Trong ngày thi đấu hôm nay, môn vật được dự báo sẽ có một "cơn mưa" HCV khi thi đấu ở 4 hạng cân chung kết tự do nam, gồm: 57kg, 65kg, 74kg, 86kg.

Boxing cũng hứa hẹn mang về nhiều HCV cho đoàn TTVN khi tranh tài ở 6 hạng cân chung kết. Các môn khác như bắn súng, đấu kiếm, ba môn phối hợp, thể thao điện tử, đua thuyền, cờ vua, aerobic, bóng bàn, nhảy cầu... cũng đều có cơ hội "giật vàng", qua đó đóng góp vào thành tích chung của đoàn TTVN.

Giới chuyên môn dự đoán, nếu thi đấu hết khả năng và may mắn, đoàn TTVN có thể giành hơn 10 HCV trong ngày 19/8.

SEA Games 33 sẽ khép lại vào ngày 20/12. Đoàn TTVN đang dồn sức giành HCV ở những môn thi cuối cùng của Đại hội, quyết hoàn thành mục tiêu giành trên 90 HCV.