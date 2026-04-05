Sáng 5/4, Bộ Y tế tổ chức Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) với chủ đề "Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh". Trong khuôn khổ buổi lễ, đông đảo người dân đã được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, ngày Sức khỏe toàn dân năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước ta trong việc chăm lo, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Mỗi một người dân khỏe mạnh là cả nước mạnh khỏe". Thấm nhuần tư tưởng đó, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định: Sức khỏe nhân dân là vốn quý nhất, là nền tảng và động lực cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế thăm hỏi người dân tham dự Ngày Sức khoẻ toàn dân 7/4. Ảnh: BTC.

Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 7/4 hằng năm là Ngày Sức khỏe toàn dân và năm 2026 là năm đầu tiên triển khai với chủ đề: "Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh". Đây không chỉ là một hoạt động phát động mang tính phong trào, mà là một định hướng chiến lược lớn, chuyển mạnh từ tư duy "chữa bệnh là chính" sang "phòng bệnh là trọng tâm, căn cơ, lâu dài"; đặt sức khỏe nhân dân vào trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Những năm qua, ngành y tế và toàn xã hội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, cơ cấu bệnh tật đang thay đổi nhanh chóng; các bệnh không lây nhiễm gia tăng; già hóa dân số diễn ra mạnh mẽ; nguy cơ dịch bệnh mới luôn tiềm ẩn. Nếu không chủ động phòng bệnh, chúng ta sẽ phải trả giá rất lớn về chi phí, chất lượng cuộc sống và sức cạnh tranh quốc gia.

Người cao tuổi phấn khởi đến ngày hội từ sớm. Ảnh: BTC.

Vì vậy, chủ động phòng bệnh không chỉ là giải pháp y tế, mà là trách nhiệm của toàn xã hội, là yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, lễ Mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình trong tư duy và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị, đó là chuyển từ tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh.

Phòng bệnh không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, trong đó người dân là chủ thể. Với chủ đề "Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh", Bộ trưởng Đào Hồng Lan mong muốn chúng ta hãy cùng nhau thực hiện ngay những hành động thiết thực.

Mỗi người cần chủ động quan tâm và chăm sóc sức khỏe bản thân bằng cách trang bị kiến thức, duy trì thói quen rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên. Một cơ thể khỏe mạnh chính là “lá chắn” quan trọng nhất trước bệnh tật.

Cùng với đó, cần xây dựng lối sống khoa học: Ăn uống hợp lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - khỏe, đồng thời hạn chế rượu bia, thuốc lá và các yếu tố gây hại.

Đặc biệt, thói quen chăm sóc sức khỏe cần được thay đổi theo hướng chủ động. Không chờ đến khi có bệnh mới đi khám, mà nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, để việc phòng bệnh thực sự hiệu quả, cần sự chung tay của toàn xã hội, từ chính quyền đến người dân, nhằm tạo điều kiện để mọi người được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.

