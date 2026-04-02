Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Sở An toàn thực phẩm TPHCM yêu cầu triển khai công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2026 với nhiều nội dung trọng tâm.

Theo đó, các địa phương được đề nghị tham mưu UBND cấp tỉnh xây dựng kế hoạch hậu kiểm (đối với nơi chưa ban hành), tăng cường nguồn lực nhằm kiểm soát, giảm thiểu số vụ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt trong các dịp cao điểm.

Sản phẩm dinh dưỡng cũng cần được siết chặt hậu kiểm. Ảnh: BCA.

Công tác hậu kiểm năm nay sẽ tập trung vào 3 nhóm sản phẩm chính. Thứ nhất là nhóm thực phẩm thuộc diện tự công bố, bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất, vitamin, khoáng chất, axit amin, enzym, probiotic… Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra chặt hồ sơ tự công bố, xử lý nghiêm các vi phạm như không công bố, công bố sai quy định hoặc sử dụng phiếu kiểm nghiệm không hợp lệ.

Thứ hai là nhóm sản phẩm phải đăng ký bản công bố như thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi cũng như các sản phẩm nhập khẩu thuộc diện miễn hoặc giảm kiểm tra. Hoạt động kiểm tra sẽ gắn với điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, chế biến, đặc biệt là các bếp ăn tập thể và bếp ăn trường học - nhóm có nguy cơ cao gây ngộ độc.

Thứ ba, đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, cơ quan chức năng sẽ tăng cường hậu kiểm tại các doanh nghiệp đã đăng ký công bố sản phẩm. Việc lấy mẫu kiểm nghiệm sẽ được ưu tiên với các sản phẩm có nguy cơ chứa chất cấm, nhất là các sản phẩm quảng cáo hỗ trợ huyết áp, đường huyết, xương khớp, mỡ máu, sinh lý nam hay giảm cân.

Công văn yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo sai sự thật về thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đặc biệt trên môi trường mạng, mạng xã hội và các nền tảng như YouTube. Các cơ sở và sản phẩm vi phạm sẽ bị thông báo công khai theo quy định.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường phối hợp liên ngành trong kiểm soát thực phẩm giả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm sở hữu trí tuệ đối với thực phẩm chức năng. Việc phân công, phân cấp trách nhiệm cho từng đơn vị, địa phương cũng được nhấn mạnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác hậu kiểm.

