Chiều 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp), đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người và bị thương 31 người.

So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn đã giảm 15 vụ, giảm 10 người chết và giảm 14 người bị thương.

CSGT Hà Nội kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo đại diện Cục CSGT, trong ngày, công an các địa phương đã xử lý 9.464 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là 2.584 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.228 trường hợp; chở quá số người quy định 42 trường hợp.

Riêng trên Quốc lộ 1A, lực lượng CSGT đã phát hiện và lập biên bản xử lý 1.227 trường hợp vi phạm, trong đó có 201 xe khách, 80 xe tải, 220 xe con. Hành vi vi phạm nhiều nhất trên tuyến này là vi phạm tốc độ với 416 trường hợp.

Đáng chú ý, các Đội CSGT đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã gửi thông báo phạt nguội đến 148 trường hợp tài xế vi phạm.