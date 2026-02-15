XEM CLIP:

Sáng 15/2, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) cho biết đơn vị vừa lập biên bản, xử phạt tổng số tiền hơn 187 triệu đồng đối với tài xế và chủ phương tiện ô tô “nhồi nhét” khách lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo đó, lúc 18h10 ngày 14/2, tại khu vực Trạm thu phí Km6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 kiểm tra ô tô khách biển kiểm soát 18F-003.XX.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 48 hành khách, trong khi phương tiện chỉ được phép chở 23 người.

Tổ CSGT đã lập biên bản đối với tài xế điều khiển xe là ông Đặng Văn H. (SN 1977, trú tại Ninh Bình) về hành vi điều khiển ô tô chở khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300km, chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện (48 người/23 chỗ). Với vi phạm này, tài xế H. bị xử phạt 37,5 triệu đồng; trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cảnh sát kiểm tra ô tô 18F-003.XX. Ảnh: CACC

CSGT cũng lập biên bản xử phạt chủ phương tiện là Công ty Cổ phần T.D về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mức phạt 150 triệu đồng; tước quyền sử dụng phù hiệu xe tuyến cố định 2 tháng.

Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 187,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã bố trí phương tiện trung chuyển để đưa số hành khách chở quá về bến cuối.

Theo Chỉ huy Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, dịp Tết, xe khách hoạt động hết công suất, xuất hiện một số chủ xe, lái xe vì lợi nhuận mà bất chấp an toàn của hành khách, vi phạm như nhồi nhét khách, chở hàng hóa trong khoang hành khách. Lực lượng CSGT kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp này và mong người dân cung cấp thông tin vi phạm của xe khách để kịp thời xử lý.