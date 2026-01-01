Sáng nay (1/1), nhiều tuyến đường hướng ra cửa ngõ phía nam của Hà Nội có lượng phương tiện đông đúc, thậm chí ùn tắc cục bộ.

Theo ghi nhận trực tiếp của phóng viên tại đường Vành đai 3 (đoạn qua hồ Linh Đàm) hướng về cầu Thanh Trì, dòng phương tiện ùn dài, di chuyển chậm.

Dòng ô tô lưu thông trên đường Vành đai 3 hướng về cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Đình Hiếu

Ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm tại đường Vành đai 3 trên cao. Ảnh: Đình Hiếu

Chị Nguyễn Thị Hương (quê Thanh Hóa) cho biết, gia đình lường trước việc đường sẽ đông đúc, ùn tắc nên bắt đầu lộ trình từ lúc 6h.

"Đường rất đông, ùn dài ngay từ nút giao Đại lộ Thăng Long khiến việc đi lại rất khó khăn. Quãng đường dài khoảng 5km mà tôi đi mất gần 45 phút", chị Hương nói.

Đến 9h, lưu lượng phương tiện càng gia tăng. Ảnh: Đình Hiếu

Hai hàng ô tô xếp hàng để lên đường Vành đai 3 trên cao. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng vì lo tắc đường nên gia đình anh Nguyễn Đình Quảng (quê Ninh Bình) quyết định về quê từ lúc 5h. Anh Quảng chia sẻ, kỳ nghỉ dài 4 ngày nên gia đình anh tranh thủ sắp xếp thời gian về quê chơi 2 ngày, sau đó trở lại để các con chuẩn bị đi học.

Trong khi đó, tại đường vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, dù không xảy ra ùn tắc nhưng các phương tiện phải di chuyển chậm từ khu vực cầu Tự Khoát đến trạm thu phí (Km 188).

Ảnh: Đình Hiếu

Ba hàng ô tô dồn về trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Đình Hiếu

Đến gần 9h, lưu lượng xe dồn về cao tốc này tiếp tục tăng cao. Tại lối vào cao tốc từ nút quốc lộ 1 và ngõ 15 Ngọc Hồi (phường Yên Sở) đều ghi nhận lượng ô tô gia tăng đáng kể.

Dòng phương tiện phải di chuyển chậm. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cho biết, lưu lượng phương tiện sẽ tiếp tục tăng do kỳ nghỉ Tết Dương lịch còn kéo dài 3 ngày nữa.

"Đơn vị đã bố trí lực lượng ứng trực, sẵn sàng xử lý sự cố đột xuất phát sinh trên tuyến để giảm ùn tắc giúp người dân đi lại thuận lợi", đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 cho biết.