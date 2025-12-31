Từ 14h30 chiều 31/12, ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, người dân đổ ra các cửa ngõ Hà Nội để về quê hoặc đi du lịch trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Ghi nhận tại đường Khuất Duy Tiến (đoạn từ ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương đến nút giao Nguyễn Xiển), lượng xe cộ tăng đột biến. Dòng phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng về cửa ngõ phía Nam của Thủ đô.

Anh Đào Thanh Hà (quê Phú Thọ) cho biết, anh cố gắng ra bến xe sớm để có chỗ ngồi và chọn được xe về quê ưng ý.

Chị Cao Mai Anh (quê Ninh Bình) cũng chia sẻ, do lo ngại ùn tắc nên chị đã xin nghỉ sớm để xuất phát về quê.

Tại vành đai 3 trên cao (đoạn qua ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi), ùn tắc kéo dài, ô tô nhích từng mét để di chuyển.

Tại khu vực trước cửa bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), lưu lượng phương tiện gia tăng đáng kể so với ngày thường. Bên trong bến xe, lượng hành khách cũng tăng cao so với mọi ngày.

Đáng chú ý, tại khu vực trước ngõ 15 Ngọc Hồi (Hà Nội), dòng phương tiện bị ùn tắc kéo dài do xung đột giao thông, phương tiện xếp hàng dài khoảng 2km theo hướng về các tỉnh phía Nam.

Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ để ứng trực, sẵn sàng xử lý các sự cố phát sinh trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch.

Đến 16h cùng ngày, lưu lượng phương tiện tiếp tục gia tăng, đặc biệt trên tuyến vành đai 3 trên cao (đoạn đi cầu Thanh Trì).