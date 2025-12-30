Khoảng 21h ngày 30/12, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Thanh Trì (phường Lĩnh Nam), khiến một ô tô mang biển kiểm soát Hà Nội bị lật úp.

Ô tô con lật úp trên cầu Thanh Trì. Ảnh: Đình Hiếu

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô con biển số 30H-966.XX lưu thông trên cầu Thanh Trì theo hướng đi Vành đai 3. Khi đến khu vực giữa cầu, thuộc địa phận phường Lĩnh Nam, xe bất ngờ va chạm với dải phân cách phân làn ô tô và xe máy.

Sau cú va chạm mạnh, chiếc ô tô hất văng khoảng 10m dải phân cách rồi bị lật úp.

Tại hiện trường, ô tô con bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường; nhiều cấu kiện của dải phân cách cũng bị hư hỏng.

Lực lượng cứu hộ cẩu kéo phương tiện khỏi hiện trường. Ảnh: Đình Hiếu

Ô tô hất văng khoảng 10m dải phân cách trên cầu. Ảnh: Đình Hiếu

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng giao thông, giải quyết vụ tai nạn.

“May mắn, người điều khiển phương tiện không bị thương. Bước đầu, tài xế cho biết do lái xe đi sát dải phân cách nên bị mất lái, dẫn đến tai nạn”, đại diện Đội CSGT đường bộ số 14 thông tin.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.