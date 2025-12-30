Ngày hội Kết nối Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Nhật Bản sẽ diễn ra vào chiều 14/1/2026 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế về đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia.

Sự kiện do Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam (EOJ), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ các chương trình thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo mở giữa Việt Nam và Nhật Bản, thuộc dự án “Nâng cao năng lực hỗ trợ đổi mới sáng tạo của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia”.

Ngày hội được tổ chức trong bối cảnh hợp tác đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, hướng tới mục tiêu tăng cường hội nhập quốc tế, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy chuyển giao tri thức, công nghệ giữa hai quốc gia. Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm gặp gỡ chiến lược của các startup, doanh nghiệp, nhà khoa học và các nhà đổi mới sáng tạo Việt Nam – Nhật Bản.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là lễ ra mắt Không gian NIC Ảo (Virtual NIC Hub) cùng Chương trình Ươm tạo tăng tốc (Accelerator Programme). Đây được xem là nền tảng quan trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận môi trường hợp tác quốc tế, mở rộng mạng lưới đối tác và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu sẽ tham gia chuỗi hoạt động gồm: giới thiệu Chương trình Ươm tạo tăng tốc và lộ trình triển khai; lễ ra mắt Không gian NIC Ảo; trải nghiệm không gian đổi mới sáng tạo ảo thông qua công nghệ thực tế ảo (VR); tổng kết Chương trình VietLeap AI Accelerator và Demo Day giới thiệu các startup Việt Nam tiêu biểu.

Thông qua các hoạt động này, các startup Việt Nam có cơ hội giới thiệu giải pháp, kết nối với đối tác Nhật Bản, từng bước tham gia vào chuỗi đổi mới sáng tạo khu vực và quốc tế. Đây cũng là dịp để các tổ chức, doanh nghiệp hai nước trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và triển khai các sáng kiến đổi mới mang tính xuyên biên giới.

Ngày hội Kết nối Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Nhật Bản có sự đồng hành của BCG, MRI, BambuUP, BK Holdings và 01Booster, góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, thúc đẩy hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

Sự kiện diễn ra ngày 14/1/2026 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội.