So với cùng kỳ, các chỉ số này đều giảm sâu: giảm 22 vụ, giảm 15 người chết và giảm 16 người bị thương.

Trong đó, đường bộ vẫn là lĩnh vực xảy ra nhiều vụ tai nạn nhất với 47 vụ, làm 23 người tử vong và 37 người bị thương. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết (tăng 1 vụ và 1 người chết so với cùng kỳ). Lĩnh vực giao thông đường thủy không xảy ra tai nạn trong ngày này.

CSGT Hà Nội duy trì việc kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh: Đình Hiếu

Lực lượng CSGT toàn quốc tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, phát hiện 13.760 trường hợp vi phạm, trong đó đã lập biên bản xử lý 12.317 trường hợp; tạm giữ 55 xe ô tô, 3.459 xe mô tô và 308 phương tiện khác; tước 415 Giấy phép lái xe các loại.

Đáng chú ý, các lỗi vi phạm trực tiếp dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông vẫn chiếm tỷ lệ cao: Vi phạm nồng độ cồn 3.118 trường hợp; vi phạm tốc độ 2.905 trường hợp; chở quá số người quy định 109 trường hợp...

Việc duy trì cường độ kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn, được xem là yếu tố then chốt giúp kéo giảm tai nạn giao thông trong dịp cao điểm này.