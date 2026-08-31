Chiều 31/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Toàn quốc phát hiện 18.738 trường hợp vi phạm, trong đó, qua hệ thống giám sát phát hiện 1.568 trường hợp; qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện 2.134 trường hợp. Đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn có 2.513 trường hợp.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT phát hiện 3.240 trường hợp vi phạm tốc độ; 77 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 25 trường hợp quá khổ giới hạn; 135 trường hợp chở quá số người quy định...

CSGT Hà Nội kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh: Đình Hiếu

Trên các tuyến cao tốc do Cục CSGT phụ trách, các Đội CSGT đường bộ cao tốc kiểm soát 1.734 phương tiện, phát hiện, lập biên bản 107 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 27 trường hợp và gửi thông báo vi phạm 714 trường hợp.

Trong đó, lực lượng chức năng xử lý 1 trường hợp không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cao tốc, phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Từ 15h ngày 30/8 đến 15h ngày 31/8, toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết, 24 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 7 vụ (-14,89%), giảm 4 người chết (-15,38%) và giảm 5 người bị thương (-17,24%).

Cục CSGT khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đã uống rượu, bia - không lái xe; tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.