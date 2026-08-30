Chiều 30/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong ngày nghỉ thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, từ 15h ngày 29/8 đến 15h ngày 30/8, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người tử vong và bị thương 31 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 9 vụ, số người chết giảm 13 người và số người bị thương tăng 3 người.

Lực lượng CSGT thực hiện tổng kiểm soát với ô tô kinh doanh vận tải. Ảnh: Đình Hiếu

Trong khoảng thời gian này, công an các địa phương phát hiện 14.588 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 1.965 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 3.227 trường hợp vi phạm tốc độ...

Các Đội CSGT đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã lập biên bản 118 trường hợp. Trong đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 ghi nhận 9 phương tiện di chuyển liên tục trên làn 1 (làn theo chủ trương của Cục CSGT là làn dành riêng để vượt xe) trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 xử lý 1 trường hợp có hành vi “Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc”.