Các quân nhân cuối cùng của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành nhiệm vụ tại phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (UNMISS) ở Nam Sudan, trở về Tổ quốc.

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), tối 10/10, đại diện Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bệnh viện Quân y 175 cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã đón 12 quân nhân cuối cùng của bệnh viện hoàn thành nhiệm vụ tại phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (UNMISS) ở Nam Sudan, trở về Việt Nam.

Cùng có mặt tại sân bay còn có đông đảo gia đình, người thân và bạn bè của các quân nhân. Những cái bắt tay, những vòng tay đoàn tụ và niềm vui gặp lại sau thời gian dài xa cách đã tạo nên không khí đón tiếp ấm áp, xúc động.

Các bác sĩ mũ nồi xanh về nước trong vòng tay chào đón của đồng đội, gia đình, người thân. Ảnh: Bệnh viện Quân y 175

Ảnh: Bệnh viện Quân y 175

Trước đó, ngày 27/9, phần lớn cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về Việt Nam. Riêng 12 cán bộ, nhân viên tiếp tục ở lại Nam Sudan để duy trì hoạt động của bệnh viện và thực hiện nhiệm vụ bàn giao cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8.

Trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ, khi phần lớn cán bộ, nhân viên đã trở về nước, 12 quân nhân ở lại phải đảm nhiệm khối lượng công việc lớn trên nhiều lĩnh vực.

Quân số được tinh giản nhưng yêu cầu duy trì hoạt động của một bệnh viện dã chiến cấp 2 vẫn đặt ra đối với lực lượng còn lại. Mỗi cán bộ, nhân viên không chỉ thực hiện nhiệm vụ theo chuyên môn được đào tạo mà còn kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau, từ khám, chữa bệnh, tác chiến, đối ngoại, hậu cần, đến bảo đảm an ninh, an toàn đơn vị.

Song song với nhiệm vụ thường xuyên, lực lượng ở lại còn đảm nhận trọng trách bàn giao toàn diện cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8.

Công việc không chỉ là kiểm kê, chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế mà còn bao gồm quy trình chuyên môn, cơ chế tổ chức vận hành, hệ thống phối hợp với các cơ quan chức năng phái bộ, các đơn vị quốc tế và đối tác trên địa bàn.

Đặc biệt, những kinh nghiệm thực tiễn tích lũy trong suốt nhiệm kỳ trên các lĩnh vực chuyên môn y tế, tác chiến, hậu cần, quân sự, đối ngoại và dân vận cũng được trực tiếp trao đổi, hướng dẫn cho lực lượng kế nhiệm, góp phần bảo đảm tính liên tục trong thực hiện nhiệm vụ.

Ảnh: Bệnh viện Quân y 175

Ảnh: Bệnh viện Quân y 175

Trong điều kiện vừa duy trì hoạt động, vừa chuẩn bị bàn giao với quân số hạn chế, bệnh viện vẫn sẵn sàng nhận và triển khai các nhiệm vụ đột xuất, trong đó có 2 nhiệm vụ vận chuyển cấp cứu đường không gần như cùng thời điểm liên quan đến 4 bệnh nhân.

Điều đó cho thấy khả năng chủ động tổ chức lực lượng, phối hợp, hiệp đồng và tinh thần trách nhiệm của các quân nhân Việt Nam trong những ngày cuối nhiệm kỳ công tác tại Nam Sudan.

Không chỉ hoàn thành phần việc của mình, các quân nhân còn trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao kinh nghiệm tích lũy trong suốt nhiệm kỳ, góp phần bảo đảm quá trình tiếp nhận nhiệm vụ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 được triển khai thuận lợi.

Với việc 12 quân nhân cuối cùng trở về nước an toàn, đến nay, 62 trong tổng số 63 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã trở về Việt Nam, 1 cán bộ tiếp tục ở lại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ trong đội hình Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8.

Khép lại nhiệm kỳ công tác, những người lính quân y Việt Nam không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn trao lại cho thế đội kế nhiệm những kinh nghiệm, nền tảng và điều kiện cần thiết để tiếp tục thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: Bệnh viện Quân y 175

Ảnh: Bệnh viện Quân y 175

Sự trở về của lực lượng cuối cùng đánh dấu việc hoàn tất quá trình rút quân, bàn giao nhiệm vụ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tại Nam Sudan.