Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy “Tinh thần yêu nước và tinh thần quốc tế liên hệ khăng khít với nhau. Vì lẽ đó, ta vừa ra sức kháng chiến, vừa tham gia phong trào ủng hộ hòa bình thế giới” với quan điểm “Giúp bạn là tự giúp mình”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam trong suốt những năm qua luôn cố gắng phát huy những truyền thống đó.

Niềm vui của các em nhỏ khi nhận những món quà nghĩa tình vượt nửa vòng Trái Đất. Ảnh: Đội Công binh

Tháng Năm này, giữa vùng đất Abyei đầy nắng gió, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam vẫn đang thầm lặng đổ mồ hôi trên các công trường.

Thấm nhuần tư tưởng yêu chuộng hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Công binh số 4 của Việt Nam đang từng ngày biến khát vọng nhân văn của Người thành những nhịp cầu, tuyến đường và những nụ cười rạng rỡ nơi "lục địa đen". Bằng những hành động giản dị, tận tâm, Đội Công binh số 4 đang làm sáng lên những giá trị tư tưởng hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lan tỏa mạnh mẽ vẻ đẹp nhân văn của Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới.

Những ngày đầu, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam không chỉ đối mặt với thử thách về thời tiết, bệnh dịch và cơ sở vật chất thiếu thốn mà còn là những thử thách về an ninh, bất ổn chính trị, nguy cơ mất an toàn và nỗi nhớ gia đình. Chính vào lúc này, tinh thần và ý chí của người lính Cụ Hồ được thể hiện rõ nét.

Tại phái bộ UNISFA - địa bàn thường xuyên đối mặt với những biến động và thiếu thốn trầm trọng, Đội Công binh đã tháo gỡ hàng loạt “nút thắt” sống còn của địa phương.

Việc xây dựng và khôi phục các tuyến đường huyết mạch, khôi phục cây cầu Banton độc đạo để bàn giao cho chính quyền địa phương không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ kỹ thuật của Đội Công binh mà còn là hành động trực tiếp bảo vệ an ninh và thúc đẩy kinh tế - dân sinh của toàn khu vực.

Mỗi mét đường được mở, mỗi công trình được xây dựng tại Abyei chính là lời khẳng định rõ ràng nhất về một nước Việt Nam văn minh, tận tâm, luôn sẵn sàng chung tay xây dựng môi trường ổn định. Nếu máy móc vươn ra để san lấp hố sâu thì trái tim nhân ái của người lính lại là nhịp cầu bền vững nhất nối thẳng vào lòng người, hiện thực hóa lý tưởng cao đẹp vì con người của vị lãnh tụ kính yêu.

Bám sát nhu cầu khẩn thiết của địa phương, đơn vị đã mang đến những chương trình hỗ trợ đầy thiết thực. Dấu ấn nổi bật là 10 chiếc giường bệnh tiêu chuẩn được bộ đội ta cất công đưa từ Việt Nam sang trao tặng Sở Y tế Abyei, trực tiếp san sẻ áp lực với một hệ thống y tế khó khăn.

Người dân tại Abyei cùng lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam trong ngày khánh thành các công trình giao thông trọng điểm. Ảnh: Đội Công binh

Những chuyến xe bồn miệt mài cấp nước sạch cho khu căn cứ của Liên Hợp Quốc và duy trì nguồn nước hằng tuần cho người dân bản địa đã trở thành “mạch nguồn” sinh tồn vững chắc giữa mùa hạn hán.

Tinh thần tương thân tương ái của dân tộc còn được nối dài vượt nửa vòng trái đất, mang theo hơi ấm quê nhà đến với bạn bè quốc tế. Vừa qua, tại khuôn viên Nhà thờ ở Abyei, hàng trăm suất quà gồm nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập và những bộ quần áo do đồng bào trong nước gửi gắm đã được bộ đội ân cần trao tận tay phụ nữ và trẻ em Abyei.

Cảm ơn Việt Nam! Việt Nam, Hồ Chí Minh!

Chia sẻ về động lực của hành trình này, Trung tá Trần Thanh Sơn - Phó đội trưởng Đội Công binh số 4 - khẳng định: “Chúng tôi làm việc với tất cả sự trân trọng. Chúng tôi không bao giờ quên lời dạy của Bác: Giúp bạn là tự giúp mình. Mỗi món quà trao đi không chỉ là vật chất mà còn là thông điệp của sự đồng hành.

Khi làm việc với trái tim nhân ái, tôn trọng kỷ luật và văn hóa bản địa, chúng tôi đang góp phần xây dựng một môi trường hòa bình bền vững, để truyền thống Đi dân nhớ, ở dân thương tiếp tục được lan tỏa.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tính chuyên nghiệp, sáng tạo trong việc hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ và thiết lập mối quan hệ tốt với người dân địa phương, đồng nghiệp quốc tế".

Hạ tầng giao thông được hồi sinh trở thành đòn bẩy thúc đẩy cuộc sống dân sinh tại vùng thực địa. Ảnh: Đội Công binh

Trực tiếp có chuyến thực tế tại cơ sở, tận mắt chứng kiến tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết của các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đang dành cho sự nghiệp giáo dục nơi đây, ông Karbimo Dut - Bộ trưởng Bộ Giáo dục Abyei - đã không giấu nổi niềm xúc động và gửi lời cảm ơn "những người bạn đến từ Việt Nam".

Ông chia sẻ rằng sự nhiệt tình và tấm lòng của lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã mang lại niềm hy vọng lớn.

"Qua sách báo, tôi đã được biết đến đất nước Việt Nam, biết đến Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của các bạn. Sự hiện diện và tình cảm ấm áp của các bạn hôm nay chính là minh chứng sống động nhất cho những giá trị cao đẹp đó” - ông tâm sự.

Trong khi đó, Cha xứ Archangelo Michael - đại diện Nhà thờ tại Abyei - cùng các đại diện cộng đồng đã bày tỏ sự tri ân trước những phần quà nghĩa tình của đơn vị. Chính nhờ sự gắn bó chân thành, người dân Abyei từ bao giờ đã xem những người lính Việt Nam như người thân, người bạn đồng hành tin cậy.

Các em nhỏ vẫy cờ Việt Nam trong ngày nhận quà. Ảnh: Đội Công binh

Tại khắp các điểm trao quà, lời cảm ơn mộc mạc "Cảm ơn Việt Nam! Việt Nam, Hồ Chí Minh!" vang lên không ngớt, trở thành thước đo khách quan, chân thực nhất cho sứ mệnh của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam.

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa lòng châu Phi, không có lẵng hoa nào rực rỡ bằng nụ cười hạnh phúc của những đứa trẻ Abyei, không có bài ca nào thiêng liêng bằng khoảnh khắc người lính Việt Nam cùng người dân bản địa nắm tay hát vang ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng”.