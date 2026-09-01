Máy bay vận tải C-17 chở theo các “sứ giả” hòa bình của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7) về đến sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc một năm thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan.

Trong một năm thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan, bệnh viện đã tiếp nhận, điều trị an toàn cho hơn 2.200 lượt bệnh nhân, thực hiện thành công hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó có nhiều trường hợp phức tạp, bệnh nhân nặng. Nhiều trường hợp bệnh khó được giữ lại điều trị tại bệnh viện thay vì chuyển tuyến.

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, BVDC2.7 đã tạo được sự tin tưởng của lãnh đạo, nhân viên Liên Hợp Quốc, chính quyền và người dân địa phương. Bệnh viện được Trưởng cơ quan y tế và Chủ nhiệm quân y phái bộ cho phép giữ lại điều trị nhiều ca bệnh khó vốn cần chuyển tuyến, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn của lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng bà Katherine Louise Grimmond, Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM tặng hoa và quà cho BVDC2.7

Bên cạnh khám chữa bệnh, những người lính mũ nồi xanh còn tham gia phòng chống dịch, hoạt động dân vận, hỗ trợ cộng đồng sở tại và phối hợp với các lực lượng tại phái bộ.

Các cán bộ, nhân viên BVDC2.7 đã luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Lương y như từ mẫu” góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, Quân đội và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Niềm vui của các cán bộ, chiến sĩ khi gặp lại người thân, gia đình sau một năm xa cách. Những cái ôm, bó hoa và lời hỏi thăm xúc động.

Trung tá Trần Quang Thắng cho biết vừa xuống máy bay, nhìn thấy vợ con đứng phía dưới vẫy tay chào, anh rất xúc động. Con gái Minh Anh liên tục hỏi han, ôm lấy ba rồi sờ áo, sờ chiếc mũ của ba, không ngừng thể hiện niềm vui khi được gặp lại ba sau một năm xa nhà.

Chị Nguyễn Thị Hoài Ưng (phường Dĩ An) là người yêu của Thượng úy Đậu Đình Nguyễn Huấn. Chị đã tự tay chuẩn bị nhiều món quà để mừng anh trở về sau một năm làm nhiệm vụ. Chị cho biết rất vui và tự hào khi người yêu hoàn thành nhiệm vụ, an toàn trở về.

Anh Trịnh Ngọc Thảo mang một chú gấu bông lớn đến sân bay đón vợ. Đây là lần thứ ba Trung tá Trần Thuận Trang đi làm nhiệm vụ quốc tế, nhưng mỗi lần chị trở về, anh vẫn không giấu được niềm xúc động.

Trung tá Phan Thế Nhật - Chủ nhiệm Khoa Nội truyền nhiễm - không giấu được nước mắt khi ôm con gái trong suốt buổi lễ đón. Đây là lần đầu anh tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Anh cho biết sau một năm, mình đã hoàn thành những điều đặt ra khi lên đường, từ nhiệm vụ của BVDC2.7 và Khoa Nội truyền nhiễm đến việc hỗ trợ, điều trị cho nhiều bệnh nhân.

“Tôi luôn tâm niệm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và giúp đỡ được nhiều người” - anh nói.

Các cán bộ, nhân viên BVDC2.7 bồi hồi chuẩn bị trở về nhà. Những kinh nghiệm tích lũy trong một năm vừa qua sẽ là hành trang của lực lượng quân y Việt Nam trong các nhiệm vụ tiếp theo.