Theo gia đình, trước đó trẻ chưa được tiêm phòng cúm mùa. Bệnh khởi phát với những triệu chứng quen thuộc như ho, sốt, chảy mũi nên gia đình chủ quan theo dõi con tại nhà.

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, trẻ mệt nhiều, xuất hiện dấu hiệu suy tim và được đưa vào bệnh viện địa phương, nghi ngờ viêm cơ tim tối cấp. Do diễn biến nhanh và nặng, trẻ được chuyển khẩn cấp đến khoa Điều trị tích cực Nội khoa – Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại đây, qua thăm khám và các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán trẻ mắc cúm A/H3 kèm hàng loạt biến chứng hiếm gặp và nghiêm trọng như: Nhiễm khuẩn huyết, viêm cơ tim tối cấp, tiêu cơ vân cấp, tổn thương thận cấp và cơn bão cytokine - tình trạng phản ứng viêm toàn thân quá mức. Trẻ không đáp ứng với các biện pháp điều trị nội khoa và hỗ trợ thông thường.

Theo PGS.TS Tạ Anh Tuấn - Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa, tổn thương đa cơ quan trong trường hợp này xuất phát từ hai nguyên nhân chính: Virus cúm gây tổn thương trực tiếp và cơn bão cytokine khiến phản ứng viêm diễn ra ồ ạt, làm suy chức năng các cơ quan một cách nhanh chóng và nặng nề. Ngoài ra, cúm còn làm tăng nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn, khiến bệnh cảnh trở nên phức tạp.

Bệnh nhi sau khi được cai tim, phổi nhân tạo. Ảnh: BVCC

Trước tình trạng nguy kịch, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn khẩn với nhiều chuyên khoa. Các bác sĩ thống nhất chẩn đoán bệnh nhi bị nhiễm khuẩn huyết, viêm cơ tim, sốc mất bù, tiêu cơ vân nặng kèm bão cytokine và suy đa cơ quan.

Do không đáp ứng điều trị nội khoa, trẻ được chỉ định áp dụng đồng thời nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như: Thở máy, ECMO (tim, phổi nhân tạo), lọc máu liên tục kết hợp hấp phụ, thay huyết tương, sử dụng globulin miễn dịch, thuốc kháng virus cúm và kháng sinh phổ rộng.

Sau 10 ngày điều trị ECMO và 18 ngày lọc máu liên tục, tình trạng bệnh nhi dần được kiểm soát. Hiện sức khỏe của trẻ đã ổn định, các chức năng cơ quan đang hồi phục và tiếp tục được theo dõi.

Đây được đánh giá là một ca cúm A/H3 biến chứng rất nặng và hiếm gặp, y văn thế giới ghi nhận rất ít trường hợp xuất hiện đồng thời viêm cơ tim cấp, tiêu cơ vân và bão cytokine nghiêm trọng như vậy.

Xúc động khi con thoát khỏi nguy kịch, mẹ bệnh nhi chia sẻ ban đầu chỉ nghĩ con ốm nhẹ, không ngờ bệnh diễn biến nguy hiểm đến tính mạng.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo cúm mùa, đặc biệt là cúm A, có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Phụ huynh cần cho trẻ từ 6 tháng tuổi tiêm phòng cúm hằng năm và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có các dấu hiệu bất thường như sốt cao kéo dài, mệt nhiều, thở nhanh, đau cơ, tiểu ít hoặc rối loạn ý thức.