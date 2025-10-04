Theo thông tin ban đầu, gần 14h ngày 4/10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại hầm chui Đại lộ Thăng Long (đoạn qua trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, phường Từ Liêm, Hà Nội).

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm trên, ô tô mang BKS 29H-911.XX (chưa xác định người điều khiển) lưu thông qua hầm chui Đại lộ Thăng Long, hướng từ trung tâm thành phố đi Hòa Lạc. Khi thấy đoạn đường phía trước vẫn bị ngập, tài xế ô tô đã điều khiển xe đi ngược chiều và xảy ra va chạm với một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 19N1-231.XX.

Hiện trường vụ tai nạn tại khu vực hầm chui Đại lộ Thăng Long. Ảnh: G.B

Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy bị văng ra xa, bị thương nặng. Xe máy bị hư hỏng nặng, xe ô tô phần kính lái bị vỡ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân báo cho cơ quan chức năng đến giải quyết vụ tai nạn và cấp cứu người bị nạn.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 11 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng giao thông, phối hợp với Công an phường sở tại để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.