XEM CLIP:

Trưa nay (4/10), Công an xã Bình Đức (Tây Ninh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến hai công nhân bị chấn thương nặng.

Hàng chục người hợp sức nâng khối kính cường lực nặng đè lên 2 công nhân ở Tây Ninh. Ảnh: HC

Khoảng 8h cùng ngày, một xe tải chở theo nhiều tấm kính cường lực từ TPHCM về Tây Ninh để lắp đặt cho công trình. Khi xe dừng tại khu vực ấp 4, xã Bình Đức, cách mặt đường tỉnh 816 khoảng 100m thì tai nạn bất ngờ xảy ra.

Theo đó, xe tải đậu ở vị trí dốc và trong lúc công nhân chuẩn bị tháo dỡ, toàn bộ khối kính nặng trên xe bị nghiêng, đổ ập xuống đường. Hai công nhân đứng gần đó bị khối kính khoảng 10 tấm, mỗi tấm dài 3m đè vào người, nằm bất tỉnh.

Ngay khi phát hiện sự việc, Công an xã Bình Đức, các lực lượng chức năng cùng người dân đã lập tức chạy tới, hợp sức để nâng và đẩy khối kính lên rồi kéo hai công nhân thoát ra.

Xe đặc chủng của công an đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: HC

Hai nạn nhân được xác định bị đa chấn thương nghiêm trọng, nhiều vết thương ở đầu, vùng bụng và rơi vào tình trạng khó thở. Công an đã sử dụng xe công vụ để kịp thời đưa họ đến Trung tâm Y tế Bến Lức cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn lao động đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.