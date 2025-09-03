Theo Pravda, tòa án thành phố Lviv ngày 3/9 đã tiến hành xét xử nghi phạm ám sát cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrii Parubii. Danh tính của nghi phạm được tiết lộ là Mykhailo Stselnikov (52 tuổi), có con trai đã tham chiến và tử trận ở Bakhmut năm 2023.

"Tôi thừa nhận hành vi của mình, đó là động thái trả đũa cá nhân nhắm vào chính quyền. Tôi muốn được xét xử nhanh để được đưa vào diện trao đổi tù nhân với Nga. Tôi muốn tìm lại thi thể của con trai", Stselnikov cho biết.

Nghi phạm cũng phủ nhận việc có liên hệ với cơ quan tình báo Nga hay bị ép buộc, nói rằng chỉ lựa chọn một mục tiêu gần nhất. Stselnikov khẳng định cũng sẽ ra tay với bất kỳ cựu chính trị gia có tiếng nào.

Nghi phạm ám sát cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine. Ảnh: Pravda

Lữ đoàn Cơ giới Số 93 sau đó cũng xác nhận việc một binh lính tên Mykhailo-Viktor Stselnikov, biệt danh Lemberg, từng phục vụ trong lực lượng này tham gia chiến đấu ở Bakhmut vào tháng 5/2023.

"Mykhailo-Viktor Stselnikov được coi là mất tích từ ngày 20/5/2023 vì thi thể của người này chưa được tìm thấy", đại diện Lữ đoàn Số 93 thông tin.

Trước đó vào ngày 30/8, các nhà chức trách Ukraine cho biết cựu Chủ tịch Quốc hội nước này Andrii Parubii đã bị bắn 5 phát đạn ở thành phố Lviv, và tử vong ngay tại hiện trường do vết thương quá nặng. Được biết, ông Parubii là đại biểu Quốc hội Ukraine từ khóa 6 - 9. Tại khóa 8, ông là Chủ tịch Quốc hội Ukraine.