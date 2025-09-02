Tổng thống Nga Putin (trái) và Thủ tướng Slovakia Fico. Ảnh: TASS

Theo RIA Novosti, Tổng thống Nga và Thủ tướng Slovakia hôm nay (2/9) đã có cuộc hội đàm bên lề các sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến II ở Trung Quốc.

Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Nga buộc phải bảo vệ lợi ích của mình và những người gắn bó cuộc sống và số phận của họ với Liên bang Nga". Theo ông Putin, đó chính là bản chất của cuộc xung đột ở Ukraine.

Trang Euractive nhận định, cuộc hội đàm trên có thể sẽ làm căng thẳng giữa Slovakia và Liên minh châu Âu (EU) gia tăng. Thủ tướng Slovakia là một trong số ít các nhà lãnh đạo EU duy trì liên lạc thường xuyên với Tổng thống Putin kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Thủ tướng Fico từng khiến các nhà lãnh đạo châu Âu không hài lòng khi chỉ trích sự ủng hộ của EU dành cho Ukraine và phản đối các nỗ lực cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga. Hiện, Slovakia phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga. Hồi tháng 5, ông Fico đã tới Moscow để dự lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ.

Tổng thống Nga Putin đang trong chuyến công du 4 ngày tới Trung Quốc và ông dự kiến có một số cuộc gặp song phương trong hôm nay (2/9). Ngày mai (3/9), nhà lãnh đạo Nga sẽ là khách mời chính tại sự kiện đánh dấu 80 năm ngày Trung Quốc chiến thắng phát xít Nhật và kết thúc Thế chiến II.

Thủ tướng Slovakia cũng tới Trung Quốc để dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 3/9 tại Trung Quốc.