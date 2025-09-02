Thủ tướng Slovakia Robert Fico (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo RT, trong cuộc gặp Thủ tướng Slovakia Robert Fico bên lề các sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến II ở Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin phát biểu: "Về việc Ukraine gia nhập EU, chúng tôi chưa bao giờ phản đối. Tuy nhiên, trở thành thành viên NATO lại là vấn đề khác... An ninh của một quốc gia không thể được bảo đảm bằng cách đánh đổi lợi ích của các quốc gia khác. Lập trường của Nga ở đây rất rõ ràng: việc Ukraine gia nhập NATO là không thể chấp nhận được".

Ukraine trước đó tuyên bố, Nga không có quyền quyết định nước này có thể hay không thể gia nhập NATO. Trong khi đó, NATO khẳng định, Nga không có quyền phủ quyết tư cách thành viên của liên minh quân sự được thành lập vào năm 1949 này.

Về vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine, người đứng đầu Nga cho hay, ông đã thảo luận điều này với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc đối thoại hôm 15/8. "Có rất nhiều lựa chọn để đảm bảo an ninh cho Ukraine trong trường hợp xung đột chấm dứt. Tôi tin có cơ hội để tìm kiếm sự đồng thuận ở đây".

Trong cuộc hội đàm kéo dài hơn một giờ với Thủ tướng Slovakia, ông Putin gọi những cáo buộc rằng Moscow có kế hoạch tấn công châu Âu là "hoàn toàn vô lý và không có căn cứ". "Chúng tôi liên tục chứng kiến ​​sự hoảng loạn vì những tin đồn rằng Nga đang lên kế hoạch tấn công châu Âu. Đối với bất kỳ người sáng suốt nào, rõ ràng đây là một hành động khiêu khích hoặc hoàn toàn bất tài. Nga chưa bao giờ, đang và sẽ không bao giờ có ý định tấn công bất kỳ ai", lãnh đạo Điện Kremlin nhấn mạnh.