“Tôi cảm thấy rất thất vọng với ông Putin. Tôi có thể nói rằng, chúng tôi sẽ làm điều gì đó để cứu mạng mọi người”, ông Trump nói trong cuôc phỏng vấn với chương trình phát thanh Scott Jennings hôm 2/9.

“Đó không phải là câu hỏi về Ukraine. Đó là chuyện giúp mọi người được sống. 7.000 người đang thiệt mạng mỗi tuần, và chủ yếu là binh sĩ. Và nếu tôi có thể giúp ngăn chặn, tôi nghĩ tôi có trách nhiệm với điều đó. Tôi hiện rất thất vọng với ông Putin. Tôi và ông ấy luôn có mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng giờ tôi thất vọng”, ông Trump cho biết.

Tổng thống Nga - Mỹ tại một cuộc gặp. Ảnh: Điện Kremlin

Trước đó, hôm 1/9, chia sẻ với Fox News, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho hay chính quyền của Tổng thống Trump đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, sau khi Moscow tăng cường tấn công vào Ukraine dù các bên đang tiến hành đàm phán hòa bình thời gian gần đây. Nhiều nghị sĩ Mỹ cũng ám chỉ họ sẵn sàng áp đặt lệnh trừng phạt nghiêm khắc, nếu những nỗ lực hòa bình sụp đổ.

Còn vào tối 2/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi cần có thêm áp lực kinh tế để buộc Moscow ngồi vào bàn đàm phán.

Trong khi đó, theo tờ Kyiv Independent, Nga tiếp tục phóng loạt máy bay không người lái (UAV) vào nhiều thành phố ở Ukraine trong đêm mùng 2 rạng sáng 3/9. Theo đó, nhiều tiếng nổ đã xuất hiện ở các thành phố miền tây của Ukraine gồm Kalush, Khmelnytskyi, và Rivne. Hệ thống phòng không Ukraine cũng đã khai hỏa vào lúc 2 – 2h30 sáng ở Lviv.

Ngoài ra, một UAV đã bị bắn hạ ở Vyshhorod, ngoại ô Kiev, dẫn tới hỏa hoạn tại một tòa nhà dân sinh. Thống đốc Kiev Mykola Kalashnyk xác nhận không có thương vong trong vụ việc.

Không quân Ukraine cho biết thêm còi báo động đã vang lên ở gần như tất cả các khu vực tại Ukraine trong đêm qua trước mối đe dọa từ các UAV đang bay tới.