Trong đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội ngày 7/4, nghị sĩ Dân chủ Ansari đã nhắc đến lời đe dọa mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng Iran có thể “bị xóa sổ trong một đêm” nếu Tehran không đáp ứng hạn chót mở lại eo biển Hormuz cũng như vai trò của Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth trong cuộc xung đột.

Hãng thông tấn Al Jazeera dẫn lời của bà Ansari phát biểu: “Những lời đe dọa nhằm vào hạ tầng dân sự và toàn bộ đất nước Iran là điều không thực tế và thảm khốc. Iran là một quốc gia với 90 triệu dân và việc đe dọa họ bằng sự hủy diệt là tội ác chiến tranh kinh khủng… Bộ trưởng Pete Hegseth là người hỗ trợ cho cuộc xung đột và chịu trách nhiệm chỉ đạo các hành động quân sự chống lại Iran khiến hàng nghìn dân thường và một số quân nhân Mỹ thiệt mạng cũng như buộc hơn 1 triệu người trong khu vực phải rời bỏ nhà cửa. Đó là lý do tôi muốn luận tội ông Hegseth vì nhiều lần vi phạm Hiến pháp Mỹ, trong đó có phớt lờ quốc hội và cố ý nhắm vào hạ tầng dân sự ở Iran”.

Bà Ansari sau đó liệt kê các hệ thống hạ tầng dân sự của Iran từng bị Mỹ phá hủy trong giao tranh như các nhà máy khử muối, bệnh viện, trường học và cầu đường, ám chỉ việc các lực lượng Washington phá hủy cây cầu treo B1 của Iran hôm 2/4.

Theo Al Jazeera, kể từ khi quân đội Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích chung nhằm vào Iran, nhiều công trình dân sự ở Iran đã trở thành mục tiêu bị tấn công. Trong đó, vụ tên lửa Mỹ rơi xuống khuôn viên một trường nữ sinh ở thành phố Minab, miền nam Iran là vụ việc được ghi nhận gây ra thương vong lớn nhất cho dân thường (khoảng 180 người).