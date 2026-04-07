Hãng tin Al Jazeera trích dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/4 phát biểu: "Tại sao chúng ta không phải là bên thu phí ở đó? Tôi thà làm như vậy còn hơn để Iran thu phí. Chúng ta là bên chiến thắng, chúng ta có quyền làm như vậy ở Hormuz. Về phía Iran, họ chỉ còn một số 'đòn gió' như đe dọa thả thủy lôi hay yêu cầu phí lưu thông".

Ông Trump nhấn mạnh mọi thỏa thuận chấm dứt xung đột đều phải bao gồm điều khoản "tự do lưu thông dầu mỏ". Lãnh đạo Nhà Trắng tiết lộ ý định ban đầu của ông là kiểm soát hoàn toàn dầu mỏ của Iran, nhưng đã không làm như vậy vì người dân Mỹ mong muốn cuộc xung đột sớm kết thúc.

Một tàu chở dầu ở eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

"Nếu quyền quyết định thuộc về tôi, tôi sẽ lấy dầu. Nhưng người dân Mỹ lại muốn chúng tôi trở về nhà. Tôi hy vọng mọi người có thể kiên nhẫn hơn. Các cuộc xung đột thường kéo dài nhiều năm, trong khi chúng ta mới ở Trung Đông được 34 ngày", ông Trump nói.

Nga cảnh báo hậu quả của xung đột Iran

Theo đài RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 6/4 đã cảnh báo về những hậu quả thảm khốc của cuộc xung đột Iran, đồng thời kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn ngay lập tức.

"Cuộc xung đột Iran đã đốt cháy Trung Đông. Nếu tình hình không được kiểm soát, toàn bộ khu vực sẽ rơi vào hỗn loạn. Cuộc xung đột đã gây ra một cú sốc năng lượng toàn cầu, khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt, đẩy chi phí nhiên liệu lên cao hơn đối với người tiêu dùng trên toàn thế giới. Nga đã cảnh báo ngay từ đầu rằng những hậu quả như vậy là không thể tránh khỏi nếu Iran bị tấn công", ông Peskov cho biết.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án "hành động gây hấn bất hợp pháp và vô cớ" của Mỹ và Israel tại Trung Đông. Theo Moscow, quy mô và cường độ của các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đang gia tăng, thậm chí còn nhắm vào hạ tầng dân sự.

"Cuộc xung đột Iran đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người dân vô tội, trong đó có phụ nữ và trẻ em, gây ra đau khổ trên diện rộng. Trường học, bệnh viện và các di tích văn hóa đã bị phá hủy, trong khi các phái đoàn ngoại giao và lãnh sự quán bị tấn công", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.