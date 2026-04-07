Trong cuộc họp báo tổ chức ở Nhà Trắng hôm 6/4, Tổng thống Mỹ Trump cho biết chính quyền của ông đang “truy tìm gắt gao” quan chức nào đã cung cấp thông tin cho các phóng viên về chiến dịch giải cứu phi công thứ 2 của tiêm kích F-15E bị bắn hạ ở Iran cuối tuần trước. Trong trường hợp phóng viên từ chối tiết lộ nguồn cung cấp tin, người này có khả năng sẽ phải vào tù.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Iran không biết ai đó đang mất tích, cho đến khi nguồn giấu tên công khai tin tức. Chúng tôi phải tìm ra người để lộ tin bởi đó là một cá nhân tệ hại… Đây là an ninh quốc gia và ai đã đăng tải câu chuyện đó sẽ phải vào tù nếu không khai nhận. Họ khiến nhiệm vụ giải cứu lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm”.

Ông Trump tại cuộc họp báo hôm 6/4. Ảnh: Nhà Trắng

Lãnh đạo Nhà Trắng khẳng định khi các kênh tin tức công khai thông tin về chiến dịch trên, "cả Iran biết việc phi công Mỹ đang chiến đấu vì sự sống ở đâu đó bên trong lãnh thổ nước này” và khiến việc tìm kiếm, giải cứu viên phi công trở nên khó khăn hơn nhiều.

Theo báo Telegraph, dù phát biểu trên của ông Trump không nêu đích danh hãng truyền thông đã công bố tin tức xoay quanh chiến dịch giải cứu phi công ở Iran, nhưng một số nghi vấn cho thấy kênh CBS đã đưa tin ngay sau nửa đêm 3/4.

Cụ thể, CBS khi đó đăng tải nội dung như sau: “Một máy bay F-15E của Mỹ đã bị bắn hạ ở Iran hôm 3/4 và một thành viên của kíp lái được các lực lượng Washington giải cứu. Một số quan chức Mỹ đã xác nhận với CBS. Chiếc F-15E do 2 người điều khiển. Theo lời 2 quan chức Mỹ, cuộc tìm kiếm sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí trên máy bay đang diễn ra”.