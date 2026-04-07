Theo hãng tin TASS, một quan chức cấp cao Iran ngày 7/4 đã nêu ra 2 nguyên nhân chính khiến chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phải thúc đẩy các cuộc đàm phán với Tehran.

"Chính phủ Mỹ đã nhận thức rõ được những hậu quả từ việc eo biển Hormuz bị phong tỏa và họ không muốn tình trạng tương tự xảy ra ở eo biển Bab al-Mandeb. Thông qua chiến dịch giải cứu phi công ở gần Isfahan, Washington cũng đã nhận ra mức độ tổn thất nếu muốn triển khai hoạt động quân sự trên bộ", quan chức Iran cho biết.

Cách đây 1 ngày, ông Ali Akbar Velayati, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, đã cảnh báo Tehran có thể đóng cửa tuyến đường vận tải qua eo biển Bab al-Mandeb nếu Mỹ tiếp tục leo thang xung đột.

Eo biển Bab al-Mandeb. Ảnh: WANA

"Nếu Mỹ lặp lại những sai lầm của mình, họ sẽ sớm nhận ra rằng dòng chảy năng lượng và thương mại toàn cầu sẽ bị gián đoạn. Bộ Chỉ huy thống nhất của Mặt trận Kháng chiến Iran coi Bab al-Mandeb cũng giống như Hormuz", ông Velayati nhấn mạnh.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục đe dọa ném bom các nhà máy điện và cầu đường của Iran nếu Tehran không đồng ý mở lại eo biển Hormuz. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng từng đe dọa đánh bom các nhà máy khử mặn của quốc gia Hồi giáo.

Eo biển Bab al-Mandeb, còn được biết đến với biệt danh "Cổng nước mắt", là tuyến đường thủy rộng khoảng 30km, cho phép tàu thuyền từ Ấn Độ Dương đi qua để vào Biển Đỏ, rồi tiếp tục tới kênh đào Suez. Trước khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran nổ ra, khoảng 12% lượng dầu vận chuyển toàn cầu lưu thông qua eo biển này mỗi ngày.

Theo giới quan sát, nếu cả eo biển Bab al-Mandeb và eo biển Hormuz đều bị đóng cửa, 25% nguồn cung dầu và khí đốt của thế giới sẽ bị gián đoạn.