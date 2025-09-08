Nghị sĩ Phần Lan Anna Kontula. Ảnh: Tài khoản Instagram nhân vật

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Helsingin Sanomat cuối tuần qua, bà Kontula cho hay, công việc trước đây đã giúp định hình sự nghiệp chính trị của bà.

Bà Kontula, 48 tuổi đang là nghị sĩ nhiệm kỳ thứ 4 tại Quốc hội Phần Lan. Mặc dù đã vận động cho quyền của người hành nghề mại dâm từ lâu, nhưng bà chưa bao giờ chia sẻ công khai về trải nghiệm của bản thân.

Nữ nghị sĩ này kể, bà bắt đầu hành nghề mại dâm từ năm 16 tuổi khi còn sống trong ký túc xá sinh viên và lựa chọn này xuất phát từ cả khó khăn tài chính lẫn sự tò mò. "Nếu tôi muốn kiếm sống bằng cách nào đó...thì đó là một giải pháp khá hợp lý", bà Kontula bộc bạch.

Bà Kontula "hành nghề" không thường xuyên trong gần 2 thập niên, sau đó trở thành một người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền của các lao động tình dục. Năm 2002, bà đồng sáng lập công đoàn lao động tình dục SALLI và xuất bản các bài báo thách thức nhận thức của công chúng về ngành này.

Năm 2006, khi Phần Lan thông qua luật hạn chế mua dâm, bà coi đó là thắng lợi một phần, lưu ý rằng luật này bao gồm các biện pháp bảo vệ cho nạn nhân của nạn buôn người.

Bà Kontula trở thành nghị sĩ Quốc hội kể từ năm 2011 và tiếp tục vận động cho quyền của các lao động tình dục. Khi được hỏi tại sao bà quyết định lên tiếng vào thời điểm này, nữ nghị sĩ cho hay: "Việc thảo luận về chủ đề này bây giờ có thể mang lại lợi ích cho các cuộc tranh luận xã hội về nghề mại dâm và định hướng của nó".

Bà Kontula tuyên bố sẽ không tái tranh cử và đang học để trở thành một nhân viên xã hội, gồm cả việc hướng dẫn giáo dục giới tính an toàn. Việc nữ nghị sĩ này công khai nghề nghiệp trong quá khứ đã vấp phải nhiều chỉ trích.

Trong một bài bình luận đăng trên tờ Helsingin Sanomat hôm 7/9, nhà tâm lý học pháp lý Pia Puolakka cho rằng, việc nữ nghị sĩ Kontula mô tả mại dâm là "công việc bình thường trong số những công việc khác" là "đáng lo ngại" vì điều đó "không làm cho xã hội tự do hay công bằng hơn". Theo ông Puolakka, nhiệm vụ của một nhà nước văn minh là "đảm bảo các điều kiện để không ai phải bán thân xác của mình".

Mại dâm là hợp pháp ở Phần Lan nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ. Mặc dù bà Kontula còn là trẻ vị thành niên khi bắt đầu hành nghề mại dâm, nhưng luật pháp Phần Lan vào thời điểm đó không cấm điều này. Tuy nhiên, luật năm 2006 đã hình sự hóa một phần việc mua bán dâm, khiến việc mua dâm trẻ vị thành niên, nạn nhân buôn người hoặc những người liên quan đến việc mua dâm trở thành bất hợp pháp.