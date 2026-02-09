Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt không khí lạnh mạnh gây mưa rào và rét đậm, rét hại cho miền Bắc trong hai ngày 8-9/2 đang có xu hướng suy yếu. Từ 10/2 (tức 23 tháng Chạp), thời tiết ấm dần.

Tuy nhiên, khoảng ngày 11-12/2, không khí lạnh có khả năng được tăng cường yếu lệch đông, sau đó cường độ suy yếu.

Trong thời kỳ này, dù nhiệt độ ở miền Bắc không giảm, khu vực Đông Bắc Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa, mưa nhỏ rải rác trong đêm 10 và ngày 11/2. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ về cơ bản ấm áp ở miền Bắc; Nam Bộ trời nắng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Tương tự, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, từ 11/2 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét, riêng phía Bắc đêm 10 và ngày 11/2 trời rét.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ đêm 9 và ngày 10/2 có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối 10/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Đêm 10 và ngày 11/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đáng lưu ý, khoảng ngày 21-22/2 (tức mùng 5-6 Tết), miền Bắc khả năng đón đợt không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt lại giảm mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước từ 10-22/2 (tức 23 tháng Chạp đến mùng 6 Tết):

Khu vực Bắc Bộ

Ngày và đêm 10/2 (tức 23 tháng Chạp): Có mưa vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc Bộ đêm 10/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ; riêng khu vực Tây Bắc Bộ 19-22 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.

Từ 11-19/2 (tức 24 tháng Chạp đến mùng 3 Tết): Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng 11/2, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét, riêng 11/2 trời rét.

Nhiệt độ cao nhất: 19-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ; riêng ngày 11/2 phổ biến 17-20 độ. Từ 14/2, nhiệt độ tăng lên mức 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ. Nhiệt độ thấp nhất: 15-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Từ 20-22/2 (tức mùng 4-6 Tết): Ngày 20/2, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng trời rét. Từ ngày 21-22/2, có mưa rải rác, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, phía Tây có nơi cao hơn. Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế

Ngày và đêm 10/2 (23 tháng Chạp): Có mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-17 độ, phía Nam 18-20 độ.

Từ 11-19/2 (tức 24 tháng Chạp đến mùng 3 Tết): Phía Bắc ngày và đêm 11/2 có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi; phía Nam ngày 11-12/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, sau đó mưa giảm dần. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ cao nhất: 22-26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ. Nhiệt độ thấp nhất: 18-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ.

Từ 20-22/2 (mùng 4-6 Tết): Ngày 20/2 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng sớm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Từ ngày 21-22/2 có mưa, mưa rào rải rác; phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi cao hơn. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi thấp hơn.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ

Ngày và đêm 10/2 (23 tháng Chạp): Ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Từ 11-19/2 (tức 24 tháng Chạp đến mùng 3 Tết): Trong ngày 11-12/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; sau ngày trời nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Từ 20-22/2 (tức mùng 4-6 Tết): Có mưa rào rải rác và có nơi có giông, tập trung vào chiều tối. Phía Bắc khu vực đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi cao hơn. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ

Từ 10-19/2 (tức 23 tháng Chạp đến mùng 3 Tết): Ít mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ cao nhất: 26-30 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất: 16-20 độ, có nơi dưới 16 độ.

Từ 20-22/2 (tức mùng 4-6 Tết): Phổ biến ngày nắng; riêng phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và giông trái mùa cục bộ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi thấp hơn.

Khu vực Nam Bộ

Từ 10-19/2 (tức 23 tháng Chạp đến mùng 3 Tết): Ít mưa, ngày nắng; riêng ngày 11-12/2 có khả năng xuất hiện mưa rào và giông cục bộ ở một số nơi.

Nhiệt độ cao nhất: 30-34 độ. Nhiệt độ thấp nhất: 21-25 độ.

Từ 20-22/2 (tức mùng 4-6 Tết): Phổ biến ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông trái mùa cục bộ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi cao hơn. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Khu vực Hà Nội

Ngày và đêm 10/2 (23 tháng Chạp): Có mưa vài nơi; riêng đêm 10/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét.

Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ.

Từ 11-19/2 (tức 24 tháng Chạp đến mùng 3 Tết): Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày 11/2 có mưa và mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét, ngày 11/2 trời rét.

Nhiệt độ cao nhất: 19-23 độ; riêng 11/2 phổ biến 18-20 độ. Từ ngày 14/2, nhiệt độ tăng lên mức 23-26 độ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ.

Từ 20-22/2 (mùng 4-6 Tết): Ngày 20/2 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng trời rét. Từ ngày 21-22/2 có mưa rải rác, trời chuyển rét.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 độ.