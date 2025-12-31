Với nhiều người, đặc biệt là dân văn phòng, cà phê đã trở thành một phần không thể thiếu của buổi sáng. Không chỉ giúp tỉnh táo, thức uống quen thuộc này còn được cho là mang lại những lợi ích đáng kể cho sức khỏe.

Theo chia sẻ của bác sĩ Thái Minh Kiệt (Trung Quốc) chuyên khoa chuyển hóa - nội tiết, trước đây ông không hề yêu thích vị đắng của cà phê đen. Tuy nhiên, sau khi đọc một nghiên cứu lớn được công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine, quan điểm của ông đã thay đổi hoàn toàn. Nghiên cứu xem xét dữ liệu của hơn 17.000 người trưởng thành khỏe mạnh và theo dõi liên tục trong suốt 19 năm để đánh giá mối liên hệ giữa thói quen uống cà phê và nguy cơ tử vong.

Chỉ một ngụm cà phê mỗi ngày cũng đem lại tác dụng cho cơ thể. Ảnh: Ban Mai

Kết quả phân tích cho thấy, những người uống cà phê, bất kể lượng ít hay nhiều, đều có tỷ lệ tử vong chung thấp hơn so với nhóm không uống. Đáng chú ý, lợi ích này ghi nhận ở cả tử vong do ung thư và tử vong do các bệnh tim mạch. Ngay cả những người chỉ uống rất ít, chẳng hạn mỗi ngày một ngụm, cũng vẫn được ghi nhận có nguy cơ tử vong thấp hơn.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng uống cà phê không phải càng nhiều càng tốt. Lợi ích đạt mức tối ưu ở một khoảng nhất định sau đó sẽ giảm dần nếu uống quá nhiều. Theo kết quả nghiên cứu, mức tiêu thụ mang lại lợi ích rõ rệt nhất rơi vào khoảng 2,5-4,5 cốc mỗi ngày. Trong nghiên cứu này, một cốc cà phê được tính tương đương khoảng 250ml. Khi lượng tiêu thụ vượt quá 4,5 cốc mỗi ngày, lợi ích vẫn còn nhưng giảm đi so với mức tối ưu.

Một điểm đáng chú ý khác là tác dụng tích cực của cà phê dường như không hoàn toàn đến từ caffeine. Các nhà nghiên cứu nhận thấy cà phê khử caffeine cũng cho hiệu quả giảm tỷ lệ tử vong tương tự. Từ đó, họ cho rằng lợi ích sức khỏe của cà phê có thể liên quan đến các hợp chất sinh học khác, đặc biệt là nhóm polyphenol. Trong số này, axit chlorogenic được nhắc đến nhiều nhờ khả năng chống oxy hóa và chống kết tập tiểu cầu, những yếu tố có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Nghiên cứu cũng xem xét sự khác biệt giữa cà phê không đường và cà phê có đường. Kết quả cho thấy, cà phê có thêm đường, với lượng từ 5g trở lên, vẫn liên quan đến việc giảm tỷ lệ tử vong chung, tử vong do ung thư và tử vong do tim mạch, với mức lợi ích tối ưu vẫn nằm trong khoảng 2,5-4,5 cốc mỗi ngày. Tuy nhiên, khi tiêu thụ cà phê có đường vượt quá 4,5 cốc mỗi ngày, lợi ích không còn được ghi nhận, thậm chí tỷ lệ tử vong còn có xu hướng tăng lên.