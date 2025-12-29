Giá trị dinh dưỡng

Theo Food Data, giá đỗ chứa hơn 90% là nước nhưng vẫn cung cấp lượng dưỡng chất đáng kể. 100g giá đỗ đậu xanh sống chỉ chứa khoảng 31 calo nhưng cung cấp protein, chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin C, vitamin K, sắt, magie, kali, canxi và đồng.

Mỗi loại giá đỗ mang lại lợi ích khác nhau. Giá đậu lăng và đậu nành giàu protein hơn trong khi giá đậu xanh chứa nhiều chất xơ và đường hơn.

Bạn cần cẩn trọng khi ăn giá đỗ sống. Ảnh: Ban Mai

Tăng lượng chất xơ cho cơ thể

Theo Harvard Health Publishing, giá đỗ là cách bổ sung chất xơ nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa. Chất xơ giúp giảm cholesterol xấu (LDL), bảo vệ tim mạch, duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tăng cường miễn dịch và giảm viêm. Ngoài ra, chế độ ăn giàu chất xơ còn giúp giảm nguy cơ ung thư, bệnh tiểu đường và hỗ trợ bảo vệ não bộ.

Việc thêm giá đỗ vào bữa ăn giúp tăng chất xơ một cách từ từ, hạn chế tình trạng đầy hơi hay chướng bụng khi thay đổi chế độ ăn quá đột ngột.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Giá đỗ giúp điều hòa huyết áp, cholesterol và triglyceride trong máu. Vitamin K trong giá góp phần ngăn ngừa tích tụ cholesterol trong thành động mạch; kali giúp cân bằng natri và duy trì huyết áp ổn định; magie hỗ trợ hoạt động của cơ tim và hệ thần kinh; sắt giúp vận chuyển oxy trong máu.

Giảm nguy cơ bệnh mạn tính

Giá đỗ giàu flavonoid, axit thực vật và saponin - những hợp chất kích hoạt các tế bào miễn dịch như đại thực bào, giúp cơ thể nhận diện và chống lại mầm bệnh. Các nghiên cứu cho thấy giá đỗ có khả năng hỗ trợ chống nhiễm trùng và góp phần ngăn ngừa bệnh mạn tính.

Theo Verywellhealth, những hợp chất này cũng hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp trung hòa gốc tự do - yếu tố liên quan đến nhiều bệnh như ung thư, tiểu đường, rối loạn chuyển hóa, xơ vữa động mạch, bệnh tim mạch...

Kiểm soát đường huyết

Giá đỗ chứa GABA, melatonin và inositol - các hợp chất giúp làm dịu hệ thần kinh, cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ cân bằng tâm trạng. Quá trình nảy mầm làm tăng hàm lượng các chất này, giúp giá đỗ trở thành thực phẩm hỗ trợ sức khỏe tinh thần một cách tự nhiên.

Bên cạnh đó, giá đỗ có chỉ số đường huyết thấp, giàu tinh bột kháng và chất xơ, hạn chế tăng đường huyết đột ngột và cải thiện phản ứng insulin. Nghiên cứu cho thấy giá đậu xanh còn giúp giảm cholesterol và triglyceride, những chỉ số thường cao ở người mắc tiểu đường.

Hỗ trợ xương chắc khỏe

Giá đỗ cung cấp vitamin K, magie, folate và chất chống oxy hóa duy trì xương chắc khỏe. Riêng giá đậu nành chứa phytoestrogen - hợp chất thực vật có tác dụng tương tự estrogen, hỗ trợ bảo vệ xương khi hormone này suy giảm, chẳng hạn trong giai đoạn mãn kinh.

Giá đỗ có thể dùng trong món xào, salad hoặc món nước. Tuy nhiên, do nguy cơ nhiễm vi khuẩn, giá đỗ cần được bảo quản lạnh, rửa kỹ và nấu chín. Trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch yếu nên thận trọng khi dùng giá đỗ sống.