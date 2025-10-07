Giáo sư Emmanuel Stamatakis, nhà nghiên cứu từ Đại học Sydney (Australia), cho biết nếu thay đổi đồng thời 3 yếu tố trong cuộc sống - giấc ngủ, hoạt động thể chất và chế độ ăn, tuổi thọ của bạn có thể cải thiện rõ rệt. Nhóm nghiên cứu của ông đã theo dõi 60.000 người trong 8 năm, ghi nhận thời gian ngủ, số phút tập thể dục và chất lượng chế độ ăn uống.

Giấc ngủ ngon giúp giảm nguy cơ bệnh tật. Ảnh minh họa: Ban Mai

Theo Daily Mail, nhóm của Giáo sư Stamatakis tập trung đánh giá tác động của Thời gian ngủ và Chất lượng chế độ ăn (gọi tắt là DQS, thang điểm 100) được tính dựa trên lượng rau, trái cây, cá, sữa, ngũ cốc nguyên hạt, dầu thực vật, ngũ cốc tinh chế, thịt mà mỗi người ăn. Nghiên cứu này nhằm xác định những thay đổi nhỏ nhưng có tác động tích cực lâu dài đến sức khỏe và giảm nguy cơ tử vong sớm.

Ví dụ, nếu một người hiện chỉ ngủ 5,5 giờ mỗi đêm, tập thể dục 7 phút mỗi ngày và có điểm DQS là 36,9, thì những thay đổi nhỏ nhưng nhất quán có thể mang lại lợi ích đáng kể. Cụ thể, việc tăng thêm 15 phút ngủ mỗi đêm, tập thể dục thêm 1,6 phút mỗi ngày, ăn thêm 50g rau mỗi ngày hoặc giảm 50g thịt chế biến mỗi tuần, đều có thể giúp giảm nguy cơ tử vong khoảng 10%.

Nếu mức thay đổi lớn hơn, lợi ích càng rõ rệt. Chẳng hạn, ngủ thêm 75 phút mỗi ngày, tăng thời lượng tập thể dục mức vừa lên 12,5 phút mỗi ngày và nâng điểm DQS lên 61,9, có thể giảm nguy cơ tử vong gần một nửa. Các bài tập mức vừa bao gồm bơi lội, chạy, đi bộ nhanh, thể dục nhịp điệu dưới nước, tennis, nhảy và đạp xe. Đây là những hoạt động vừa sức, phù hợp với hầu hết mọi người, kể cả những ai không quen vận động mạnh.

Ngược lại, thiếu ngủ kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như béo phì, tiểu đường type 2, bệnh tim mạch và đột quỵ. Nhóm nghiên cứu xác định rằng tổ hợp lý tưởng để duy trì sức khỏe tối ưu là ngủ từ 7,2 đến 8 giờ mỗi đêm, tập thể dục mức vừa từ 42 đến 103 phút mỗi tuần và duy trì chế độ ăn chất lượng cao, nhiều rau, trái cây và các thực phẩm lành mạnh khác.

Giáo sư Stamatakis nhấn mạnh: thay đổi 3 yếu tố trên (giấc ngủ, vận động và ăn uống) hiệu quả nhất khi thực hiện đồng thời, dễ áp dụng với 80-85% dân số không thích tập luyện nặng. Đây không phải là giải pháp thể lực tối ưu nhưng là những bước thực tế, khả thi, giúp giảm nguy cơ bệnh mạn tính cho những người ít vận động.

Tiến sĩ Nicholas Koemel bổ sung: “Chúng ta chỉ cần thêm vài phút tập thể dục, 15 phút ngủ thêm và tăng lượng rau trái một chút. Sức mạnh thực sự nằm ở việc kết hợp đồng thời những thay đổi nhỏ này”.