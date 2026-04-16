Bộ Tư pháp mới đây có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi).

Dự thảo luật quy định chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền ký giấy tờ hộ tịch và căn cứ thực tế thì có thể ủy quyền để ký các giấy tờ, trừ giấy khai sinh, giấy khai tử, giấy chứng nhận kết hôn và giấy tờ hộ tịch trong trường hợp đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

Tại đợt 1 của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16, có ý kiến đại biểu cho rằng giấy chứng tử là loại giấy tờ hộ tịch cần thiết để thực hiện các thủ tục tang lễ đối với người chết. Việc quy định chủ tịch UBND cấp xã không được ủy quyền ký giấy chứng tử có thể dẫn đến việc kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính, không đáp ứng yêu cầu giải quyết nhanh chóng, kịp thời đối với loại giấy tờ hộ tịch này. Đại biểu này đề nghị nghiên cứu quy định không loại trừ trường hợp chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền ký giấy chứng tử.

Cùng với đó, cũng có ý kiến đề nghị nghiên cứu không quy định loại trừ trường hợp chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền ký giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng tử để bảo đảm tính linh hoạt, kịp thời trong giải quyết thủ tục hành chính về hộ tịch.

Có đại biểu còn đề nghị cho phép chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho phó chủ tịch ký giấy tờ hộ tịch (khai sinh, khai tử, kết hôn) để giảm tải công việc.

Giải trình nội dung này, Bộ Tư pháp cho biết tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, bộ sẽ nghiên cứu đề xuất lược bỏ quy định loại trừ giấy chứng tử sẽ không được chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền ký.

Như vậy, dự kiến Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu đề xuất điều chỉnh dự luật, cho phép chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền ký giấy chứng tử cho phòng chuyên môn hoặc người thực hiện công tác hộ tịch ký.

Bộ Tư pháp cho biết trong quá trình xây dựng và ban hành nghị định sẽ tham mưu quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết yêu cầu đăng ký việc hộ tịch để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng các loại giấy tờ hộ tịch nêu trên, đặc biệt là giấy chứng tử.

Về đề nghị không quy định loại trừ chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền ký giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, Bộ Tư pháp nhận thấy giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch đầu tiên, giấy tờ gốc của mỗi cá nhân.

Giấy khai sinh cũng thiết lập mối quan hệ giữa công dân với Nhà nước, phát sinh quyền, nghĩa vụ của mỗi cá nhân, là cơ sở để xác định thông tin trong nhiều giấy tờ cá nhân khác của cá nhân.

Giấy chứng nhận kết hôn cũng là giấy tờ hộ tịch quan trọng và là cơ sở để thực hiện, hưởng các quyền, lợi ích quan trọng khác của cá nhân.

Đây cũng là những giấy tờ được sử dụng với tần suất lớn không chỉ tại các cơ quan trong nước mà còn ở nước ngoài.

Do vậy, để tiếp tục khẳng định giá trị, tầm quan trọng của giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, Bộ Tư pháp đề xuất các loại giấy tờ này phải do lãnh đạo UBND ký, ban hành, không ủy quyền cho phòng chuyên môn hoặc người thực hiện công tác hộ tịch ký.

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định việc ủy quyền ký giấy tờ hộ tịch có yếu tố nước ngoài phải thực hiện theo pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương, cho phép chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền cho phó chủ tịch UBND.

Bộ Tư pháp nhận thấy dự thảo luật quy định phạm vi ủy quyền ký giấy tờ hộ tịch của chủ tịch UBND và quy định việc ủy quyền được thực hiện theo quy định. Vì vậy, việc bổ sung quy định dẫn chiếu sang Luật Tổ chức chính quyền địa phương hoặc bổ sung quy định ủy quyền cho phó chủ tịch là không cần thiết.

Bởi theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, phó chủ tịch UBND được ký thay chủ tịch các nội dung theo phân công công việc trong UBND cấp xã.