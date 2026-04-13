Theo thông tin được đưa ra tại cuộc họp, hiện còn 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 4.603 điều kiện kinh doanh. Kết luận số 18 của Trung ương đã yêu cầu các bộ, cơ quan phải tiếp tục rà soát, cắt giảm tiếp 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện nay (tương ứng cắt giảm khoảng 60 ngành nghề), đồng thời cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Cùng với đó, Trung ương yêu cầu cắt giảm 50% thời gian thực hiện, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

Thủ tướng: Trước ngày 20/4, các bộ phải trình phương án cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Báo Điện tử Chính phủ, sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu bắt tay ngay vào việc, nhất là nhóm nhiệm vụ theo Kết luận số 18.

Thủ tướng lưu ý dù Kết luận số 18 yêu cầu triển khai các nhiệm vụ này trong quý 2 nhưng các cơ quan phải làm rất nhanh, hoàn thành sớm nhất có thể, thực hiện có kết quả, bảo đảm chất lượng, thực chất, đúng tiến độ.

Thủ tướng sẽ phân công các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ bố trí lịch cụ thể, làm việc trực tiếp với các bộ ngành về phương án cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính của mỗi bộ ngành.

Các Bộ trưởng phải trực tiếp vào cuộc. Thủ tướng yêu cầu không đợi hết quý 2 mà đến ngày 20/4, các bộ phải đề xuất với Thường trực Chính phủ, Chính phủ phương án cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tổng hợp, rà soát trình Chính phủ thông qua phương án trong tháng 4.

Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ chủ động đề xuất những nội dung liên quan thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của bộ ngành phải cắt giảm, đơn giản hóa, những nội dung cần đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới, chuyển đổi số để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Các Bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ để đơn giản hóa, cắt giảm và phân cấp giải quyết, đồng thời cắt giảm danh mục 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 4.603 điều kiện kinh doanh hiện nay để người dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hiện.

"Những điều kiện kinh doanh không cần thiết thì đương nhiên phải cắt giảm, nhưng những điều kiện kinh doanh khác cũng phải rà soát. Mặt khác, số lượng là quan trọng nhưng bản chất, nội hàm bên trong các điều kiện còn quan trọng hơn, phải thực sự cắt giảm được thời gian và chi phí tuân thủ. Có thể số lượng cắt giảm không nhiều nhưng lại mang lại hiệu quả lớn" - Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện tốt nhiệm vụ "gác cửa", kiểm soát thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Các Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm nếu để lọt các thủ tục, điều kiện kinh doanh không đáp ứng yêu cầu.

Trong quá trình cắt giảm, đơn giản hóa, Thủ tướng yêu cầu chú ý lắng nghe, nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, hiệp hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ bàn về giải pháp, cách thức thực hiện cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ảnh: Nhật Bắc.

Cũng theo Báo Điện tử Chính phủ, về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục rà soát, đánh giá những nội dung cấp Trung ương phân cấp cho tỉnh, tỉnh phân cấp cho cấp cơ sở; thực hiện nghiêm túc Kết luận 18 yêu cầu cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

Thủ tướng yêu cầu các bộ quyết liệt hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đặc biệt là những cơ sở dữ liệu gắn với doanh nghiệp, người dân, nền kinh tế và hoạt động chỉ đạo, điều hành.

Thủ tướng cũng chỉ đạo tái cấu trúc quy trình theo hướng đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu, thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo ông, tinh thần là người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin 1 lần, những thông tin, dữ liệu đã có thì tuyệt đối không yêu cầu người dân và doanh nghiệp phải cung cấp, cán bộ làm thủ tục phải tra cứu trên cơ sở dữ liệu và phải có quy định pháp luật rất cụ thể về việc này.