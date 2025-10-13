Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận phiên họp lần thứ tư của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban chỉ đạo của Chính phủ).

Ban chỉ đạo của Chính phủ xác định 6 phương châm, bám sát 3 mục tiêu và tổ chức triển khai 6 nhiệm vụ tổng quát đến hết năm 2025, tiền đề chuẩn bị cho năm 2026.

Trong đó, 3 mục tiêu gồm: Những mục tiêu chưa hoàn thành thì phải hoàn thành, những mục tiêu đã hoàn thành, thì phải hoàn thiện cho hiệu quả hơn, chất lượng hơn, tốt hơn; phải thực hiện giải quyết thủ tục hành chính toàn trình trên môi trường số đạt 80% trong năm 2025; đảm bảo vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả chính quyền ba cấp (trung ương, tỉnh, cơ sở).

Ban chỉ đạo của Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm đối với công chức, viên chức. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Ban chỉ đạo của Chính phủ đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần phải thực hiện trong thời gian tới.

Cụ thể, Ban chỉ đạo của Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Bộ Công an tham mưu cơ chế chấm điểm hàng tháng với các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các lãnh đạo được giao chỉ đạo để gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Chính phủ, Thủ tướng hằng tháng xem xét trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị khi để các nhiệm vụ chậm, muộn, thực hiện không hiệu quả, hoàn thành trong tháng 10.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ chỉ đạo đẩy nhanh, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số (như hạ tầng 5G; dịch vụ viễn thông sử dụng vệ tinh quỹ đạo tầm thấp; hệ sinh thái, trung tâm tính toán AI; hạ tầng nghiên cứu và phát triển phục vụ đa ngành, đa mục tiêu; trung tâm điều hành thông minh IOC)…

Bộ trưởng Công an chỉ đạo vận hành, khai thác hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia; tham mưu cho Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, nhất là các cơ sở dữ liệu trọng yếu trong kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương, bảo đảm "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung"; đẩy mạnh phát triển ứng dụng VNeID trở thành ứng dụng giao tiếp chủ yếu trên thiết bị di động giữa người dân với các cơ quan hành chính nhà nước để phát triển công dân số, xã hội số, quản lý trật tự xã hội và phát triển kinh tế xã hội.

Ban chỉ đạo của Chính phủ giao Bộ trưởng Nội vụ chỉ đạo hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm đối với công chức, viên chức, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; nghiên cứu điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp, đôn đốc các địa phương bám sát lộ trình kế hoạch triển khai chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2025.

Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bệnh án điện tử, hoàn thành trong năm 2025…

Cấp giấy khai sinh trực tuyến cho người Việt Nam tại nước ngoài trong tháng 10

Ban chỉ đạo của Chính phủ giao Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện phần mềm, bảo đảm triển khai phần thông tin kiểm soát tài sản, thu nhập trước ngày 25/11 và triển khai chức năng xác minh, kết nối và chia sẻ thông tin, dữ liệu về đất đai và tài khoản ngân hàng trước ngày 15/12.

Bộ trưởng Tư pháp chỉ đạo phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an triển khai cấp giấy khai sinh người Việt Nam tại nước ngoài theo phương thức trực tuyến, hoàn thành trong tháng 10 này.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại cổ phần tổ chức triển khai chương trình tín dụng 500 nghìn tỷ đồng nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển hạ tầng chiến lược và công nghệ số. Các ngân hàng triển khai giải pháp để người dân tạo lập tài khoản an sinh xã hội, phấn đấu 100% người dân Việt Nam có một tài khoản an sinh xã hội; thực hiện rà soát tài khoản ngân hàng của người dân trên VNeID để làm sạch phục vụ chi trả an sinh xã hội, đảm bảo tính minh bạch, tránh lừa đảo.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, tái cấu trúc quy trình nội bộ, quy trình điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt để tái sử dụng dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới trong phạm vi cấp tỉnh.

UBND cấp xã lựa chọn ít nhất 2 cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất tốt và am hiểu công nghệ thông tin để tham gia đào tạo, tập huấn trên nền tảng "Bình dân học vụ số"; sau đào tạo, các cán bộ này có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ người dân tại địa phương nâng cao kỹ năng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số thiết yếu...