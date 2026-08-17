Sáng 17/8, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị sơ kết, đánh giá công tác người cao tuổi 7 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, cả nước hiện có gần 16,5 triệu người cao tuổi. Đến nay, hơn 3,53 triệu người cao tuổi hưởng bảo hiểm xã hội hằng tháng (bao gồm khoảng 2,35 triệu người hưởng lương hưu và 530.000 người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội).

Nhà nước cũng đang bảo đảm chính sách cho hơn 1,2 triệu người hưởng trợ cấp xã hội. Đây là nỗ lực rất lớn trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi được chú trọng, gần 15,7 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế, hơn 69% được khám sức khỏe định kỳ và 80% được lập hồ sơ quản lý sức khỏe...

Tuy nhiên, tốc độ già hóa dân số nhanh đang tạo sức ép ngày càng lớn lên hệ thống y tế, an sinh xã hội, thị trường lao động và dịch vụ chăm sóc.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu. Ảnh: VGP

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, Hội sẽ phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan hoàn thiện hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người cao tuổi để trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét; tham mưu xây dựng Đề án phát triển "kinh tế bạc" tại Việt Nam...

Đáng chú ý, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết Bộ Nội vụ đang nghiên cứu kỹ lưỡng phương án hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Tuy nhiên, đây là vấn đề có tác động lớn đến nguồn lực ngân sách nhà nước. Theo đánh giá tác động chính sách, nếu hạ độ tuổi hưởng trợ cấp từ 75 xuống 70 tuổi, kinh phí thực hiện dự kiến tăng thêm khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm.

Xây dựng hệ sinh thái “kinh tế bạc”

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về người cao tuổi, trong đó cần đánh giá đầy đủ, toàn diện và sâu sắc Luật Người cao tuổi trong bối cảnh mới để nghiên cứu sửa đổi, bảo đảm tương thích với yêu cầu thực tiễn.

Một trong những nhiệm vụ được Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là tập trung khai thác và thúc đẩy hệ sinh thái “kinh tế bạc” một cách bền vững, đầy đủ, toàn diện, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước.

Theo đó, không chỉ dừng ở việc xây dựng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ người cao tuổi, cần hình thành một hệ sinh thái có khả năng huy động doanh nghiệp, thị trường, khoa học-công nghệ và các nguồn lực xã hội, đồng thời mở rộng không gian để người cao tuổi tiếp tục tham gia và đóng góp.

Bộ Chính trị đã giao cho Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì xây dựng đề án về phát triển “kinh tế bạc”.

Do đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ xây dựng đề án, tạo cơ sở để thể chế hóa và thúc đẩy hệ sinh thái này.

Phó Thủ tướng: cần tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp cận công nghệ, tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và kinh tế tri thức. Ảnh: VGP

Cùng với xây dựng dữ liệu, Phó Thủ tướng yêu cầu quan tâm đến bảo vệ người cao tuổi trên không gian mạng, trong bối cảnh người cao tuổi ngày càng tham gia sâu hơn vào môi trường số.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, cách tiếp cận không chỉ dừng ở bảo vệ mà phải vừa bảo vệ, vừa phát huy vai trò của người cao tuổi trong môi trường số, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp cận công nghệ, tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và kinh tế tri thức.

Liên quan đến chính sách trợ cấp hưu trí xã hội, Phó Thủ tướng yêu cầu việc mở rộng diện bao phủ phải đi cùng đánh giá đầy đủ tác động đến ngân sách và tương quan với các chính sách bảo hiểm xã hội khác.

Đây là vấn đề có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng bảo đảm an sinh lâu dài trong bối cảnh số người cao tuổi tiếp tục tăng nhanh, do đó cần cân nhắc cả mục tiêu mở rộng bao phủ và khả năng cân đối nguồn lực.