Một nghiên cứu kéo dài 13 năm trên gần 500.000 người trưởng thành tại Anh cho thấy uống cà phê có liên quan đến nguy cơ rung nhĩ thấp hơn, đặc biệt ở nhóm tiêu thụ 2-3 tách mỗi ngày.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Food & Nutrition Research nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa thói quen uống cà phê và nguy cơ rung nhĩ.

Rung nhĩ là dạng rối loạn nhịp tim phổ biến nhất, ảnh hưởng đến khoảng 33 triệu người trên toàn thế giới. Tỷ lệ mắc bệnh và tử vong liên quan đến tình trạng này cũng gia tăng đáng kể, tạo gánh nặng cho hệ thống y tế.

Caffeine, chất kích thích tự nhiên có trong cà phê, từ lâu bị nghi ngờ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tim mạch. Tuy nhiên, một số bằng chứng cho thấy tiêu thụ đồ uống chứa caffeine ở mức vừa phải có thể an toàn, thậm chí mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch.

Thói quen uống cà phê được các nhà khoa học quan tâm. Ảnh: Ban Mai

Theo dõi gần 500.000 người trong 13 năm

Các nhà khoa học đến từ Đại học Trịnh Châu và Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) đã phân tích dữ liệu của 495.269 người trưởng thành thuộc Ngân hàng Sinh học Vương quốc Anh. Những người đã mắc rung nhĩ trước khi nghiên cứu bắt đầu bị loại trừ.

Người tham gia được chia thành 4 nhóm theo mức tiêu thụ: không uống, 0,5-1 tách, 2-3 tách và từ 4 tách trở lên mỗi ngày. Khảo sát bao gồm cả cà phê thông thường và cà phê đã khử caffeine.

Trong thời gian theo dõi trung bình 13 năm, các nhà khoa học ghi nhận 37.261 trường hợp rung nhĩ mới. Độ tuổi trung bình của người tham gia là 57, trong đó nữ giới chiếm 54,6%.

Khoảng 22% số người tham gia không uống cà phê, trong khi 31% uống 2-3 tách mỗi ngày.

Khi phân tích, nhóm nghiên cứu đã tính đến nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến nguy cơ rung nhĩ, như tuổi tác, giới tính, hoạt động thể chất, hút thuốc, uống rượu, chỉ số khối cơ thể (BMI), thu nhập và tình trạng sức khỏe.

Uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày có kết quả nổi bật

Kết quả cho thấy người uống cà phê có nguy cơ rung nhĩ ước tính thấp hơn 7-11% so với người không uống. Mức chênh lệch lớn nhất được ghi nhận ở nhóm tiêu thụ 2-3 tách mỗi ngày.

Đáng chú ý, nguy cơ rung nhĩ không giảm đều theo lượng cà phê tiêu thụ tăng lên. Mức nguy cơ ước tính thấp nhất xuất hiện ở nhóm uống 2-3 tách mỗi ngày.

Mối liên hệ giữa lượng cà phê tiêu thụ và nguy cơ rung nhĩ không có sự khác biệt đáng kể theo tuổi, giới tính, tình trạng hút thuốc hoặc BMI.

Các phân tích bổ sung nhìn chung cũng ủng hộ kết quả trên. Tuy nhiên, mối liên hệ với cà phê yếu hơn ở nhóm uống 0,5-1 tách hoặc từ 4 tách trở lên mỗi ngày.

Lưu ý

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh đây là nghiên cứu quan sát nên không thể chứng minh uống cà phê có tác dụng ngăn ngừa rung nhĩ.

Nghiên cứu còn một số hạn chế: lượng cà phê được ghi nhận dựa trên thông tin người tham gia tự khai báo và chỉ đánh giá tại thời điểm bắt đầu, không theo dõi sự thay đổi trong suốt 13 năm. Bên cạnh đó, kích cỡ tách, cách pha chế và độ đậm đặc của cà phê không được tiêu chuẩn hóa.