Ngô Kiến Huy ra MV "Xiêu lòng Việt Nam"

Sau chương trình Anh trai say Hi, ca sĩ Ngô Kiến Huy trở lại đường đua âm nhạc với MV Xiêu lòng Việt Nam, mời ca sĩ Jun Phạm và CongB cùng tham gia.

Bài hát do tác giả trẻ Ân Nhi sáng tác với màu sắc tươi sáng, thể hiện tình yêu đất nước thông qua hoạt động khám phá và tận hưởng thiên nhiên Việt Nam tươi đẹp. Ngay khi nghe bản thu mẫu, Ngô Kiến Huy đã lên kế hoạch phát triển thành một dự án có ý nghĩa.

MV được quay tại Phan Thiết với bối cảnh đa dạng từ làng chài, đồi cát tới rừng thông, là cách nam ca sĩ quảng bá cảnh sắc địa phương lẫn con người thân thiện, dễ mến.

“Tôi muốn không chỉ khán giả Việt Nam mà khán giả đang sinh sống tại nước ngoài đều có thể thấy đất nước ta đẹp đến thế nào, dân mình chân chất, thân thiện, hồn hậu qua MV này", Ngô Kiến Huy nói.

Về 2 khách mời đặc biệt, Ngô Kiến Huy và Jun Phạm xem đây là màn tái ngộ sau 7 năm kể từ Running Man Vietnam mùa 2. Hai ca sĩ đều có cùng biệt danh "Thỏ", được fan gọi phân biệt là "Thỏ Đen" và "Thỏ Trắng".

Trong khi đó, Ngô Kiến Huy quen CongB tại cuộc thi Anh trai say Hi. Dù cách biệt thế hệ, mỹ nam sinh năm 2000 vẫn dễ dàng hòa nhập cùng 2 đàn anh.

Đáng chú ý, CongB còn tự viết và thể hiện một đoạn trong Xiêu lòng Việt Nam - cũng là điểm nhấn mà Ngô Kiến Huy rất tâm đắc.

Diễn viên Park Ji Hoon "chốt" ngày sang Việt Nam

Nam ca sĩ, diễn viên Park Ji Hoon xác nhận sang Việt Nam tổ chức 2 đêm fancon (sự kiện kết hợp fanmeeting và concert - PV).

YY Entertainment - công ty chủ quản của Park Ji Hoon - xác nhận hai đêm fancon sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TPHCM hôm 19/6 và Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội hôm 20/6 tới.

Từng tổ chức sự kiện giao lưu tại Việt Nam, Park Ji Hoon nói luôn thấy xúc động trước tình cảm của fan Việt và đang hồi hộp, mong chờ ngày trở lại nơi đây.

Bên cạnh âm nhạc, fancon sẽ mang đến trải nghiệm gần gũi giữa nghệ sĩ và fan thông qua nhiều hoạt động tương tác. Chương trình sẽ có một số tiết mục được chuẩn bị riêng cũng như các quyền lợi dành cho fan Việt.

Park Ji Hoon sinh năm 1999, là cựu thành viên nhóm nhạc Wanna One. Tuy nhiên, anh được khán giả Việt biết đến rộng rãi qua siêu phẩm truyền hình Truyền thuyết Jumong (2007) khi mới 8 tuổi.

Năm 2017, Park Ji Hoon tham gia chương trình thực tế sống còn Produce 101 và giành vị trí á quân, từ đó ra mắt với vai trò thành viên nhóm Wanna One. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2018, anh tiếp tục hoạt động solo với cả hai sự nghiệp âm nhạc lẫn phim ảnh.

Các tác phẩm gây tiếng vang của anh có thể kể đến: Người hùng yếu đuối, Tình ca ảo mộng, Sạp mai mối thời Joseon, Dưới bóng điện hạ… gần nhất là Huyền thoại bếp lính.

Trong đó, phim Dưới bóng điện hạ có anh đóng chính (vai vua Danjong - PV) từng tạo cơn sốt với 16 triệu vé được bán ra, trở thành phim điện ảnh ăn khách thứ 2 mọi thời đại tại thị trường Hàn Quốc; giúp anh có được cúp Diễn viên mới xuất sắc nhất (mảng điện ảnh) và Giải thưởng Phổ biến Naver (Nam diễn viên được yêu thích nhất) tại Lễ trao giải Baeksang 2026 vừa qua.