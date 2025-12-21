Dưới đây là một số tình huống đáng chú ý mới được ghi nhận trong thời gian vừa qua:

Ô tô con lao sang làn ngược chiều, xe tải không lối thoát

(Nguồn video: GTVM)

Tình huống diễn ra vào sáng ngày 20/12 trên một tuyến đường ở xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La và được camera hành trình của một xe khác ghi lại. Theo đoạn video, chiếc ô tô con đã chạy lấn sang làn đường ngược chiều rồi lao thẳng vào đầu xe tải, khiến đầu ô tô con vỡ nát, trong khi đầu bên trái của xe tải cũng hư hỏng.

Hiện chưa rõ tình trạng thương vong cũng như nguyên nhân sự việc. Trong tình huống trên, khả năng tài xế xe con đã mất tập trung, do buồn ngủ, mải nhìn điện thoại..., hoặc tài xế gặp vấn đề bất thường về sức khoẻ nên mất kiểm soát tay lái.

Xe bán tải đi nhanh, lao vào xe máy đang sang đường

(Nguồn video: OFFB)

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực Tam Bạc (TP Hải Phòng) vào ngày 20/12 được camera hành trình của ô tô con đi phía sau ghi lại.

Theo đó, chiếc xe bản tải màu trắng đi trên làn đường dành cho các phương tiện rẽ trái đã di chuyển khá nhanh. Đúng lúc đó, xe máy do một phụ nữ điều khiển lách ra từ làn giữa. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến tài xế xe bán tải không kịp phản ứng, đã tông thẳng vào xe máy khiến người đi xe máy bị thương nặng.

Xe cứu thương tông vào xe container đang dừng đỗ trên cao tốc

(Nguồn video: CSGT)

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng ngày 18/12 tại Km41 cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khiến 3 người chết. Theo camera an ninh ở khu vực, chiếc xe cứu thương 16 chỗ khi vào khu vực trạm dừng nghỉ ở Km41 (xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai) đã tông vào đuôi xe đầu kéo biển kiểm soát của Hà Tĩnh.

Cú va chạm khiến xe cứu thương bị biến dạng phần đầu, sau đó bốc cháy. Tổng cộng 3 người bao gồm tài xế và bệnh nhân đã tử vong. Dù xe container dừng đỗ sai quy định nhưng hình ảnh camera an ninh cho thấy tài xế xe cứu thương đã thiếu chú ý quan sát, có dấu hiệu buồn ngủ.

Ô tô khách tạt đầu xe đầu kéo trên quốc lộ

(Nguồn video: HLX)

Tình huống va chạm xảy ra vào chiều 18/12 trên tuyến Quốc lộ 5, đoạn qua Văn Lâm, Hưng Yên. Theo hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình của một xe cùng chiều, tài xế xe khách đã cố len vào khe hẹp giữa xe đầu kéo và xe phía trước để vượt lên.

Tuy nhiên, khoảng cách là không đủ khiến cú vượt xe trở thành pha tạt đầu nguy hiểm, phần đuôi xe khách va chạm với đầu bên phụ của xe đầu kéo khiến nhiều bộ phận trên cả hai xe bị vỡ nát. May mắn va chạm không có thương vong xảy ra.

Ô tô con bị kẹp chặt giữa hai xe tải

(Nguồn video: Otofun)

Tình huống diễn ra vào ngày 16/12 tại khu vực giao giữa đường Lý Thường Kiệt và đường Hai Bà Trưng, tỉnh Hưng Yên (TP Thái Bình cũ).

Khi xe tải chở thư báo dừng ở làn phải, các phương tiện phía sau buộc phải dạt dần sang làn trái để di chuyển. Đúng lúc này, một ô tô con màu trắng chuyển làn gấp, tạt đầu xe đầu kéo đang lưu thông cùng chiều, khiến chính chiếc xe con này rơi vào thế nguy hiểm, bị kẹp giữa hai phương tiện cỡ lớn.

