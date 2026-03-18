Đài ABC ngày 17/3 thống kê Iran đã tấn công ít nhất 11 quốc gia Vùng Vịnh nhằm trả đũa chiến dịch không kích của Mỹ và Israel. Tuy vậy, không có quốc gia nào phải chịu thiệt hại nặng như UAE, khi lượng hỏa lực Tehran phóng vào nước này gần tương đương với Israel.

"Tính đến cuối tuần trước, Bộ Quốc phòng UAE thông báo lực lượng phòng không của nước này đã đánh chặn 268 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình và 1.514 máy bay không người lái (UAV) của Iran. Đây là con số tương đương với những gì Israel phải nhận trong 2 tuần qua, trong khi số UAV mà Iran phóng vào Qatar, Ảrập Xê-út và Bahrain chỉ ở mức vài trăm chiếc", ABC cho biết.

Theo giới quan sát, có nhiều lý do từ kinh tế, chính trị cho tới quân sự đã khiến UAE trở thành mục tiêu hàng đầu của Iran ở Vùng Vịnh.

Iran cảnh báo các khu vực tấn công ở UAE. Ảnh: WANA

"Iran đang muốn làm gián đoạn thương mại quốc tế bằng cách nhắm vào UAE, một trung tâm tài chính toàn cầu. Bằng cách tấn công Dubai, Tehran muốn chứng minh xung đột có thể tạo ra tác động vượt ra ngoài khu vực", Jessie Moritz, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Ả Rập và Hồi giáo thuộc Đại học Quốc gia Australia bình luận.

Về mặt quân sự và địa lý, UAE là nơi đặt căn cứ không quân Al Dhafra của Mỹ, cơ sở từng được sử dụng trong chiến dịch không kích Iran hồi tháng 6 năm ngoái. Bên cạnh đó, dù không phải là căn cứ quân sự chính thức nhưng cảng Jebel Ali tại Dubai là điểm neo đậu lớn nhất của Hải quân Mỹ ở Trung Đông, thường xuyên tiếp nhận các tàu sân bay cùng nhiều chiến hạm khác của Washington.

"Một lý do khác là vì UAE chỉ cách Iran 100km theo đường biển. Khoảng cách rất gần với miền nam Iran khiến UAE dễ trở thành mục tiêu, bởi các phương tiện tấn công phải bay qua khu vực này nếu muốn đánh vào những nơi khác. Ngoài ra, việc UAE sở hữu các hệ thống phòng không mạnh nhưng đắt đỏ cũng khiến nước này trở thành một mục tiêu phù hợp về mặt chi phí. Cần biết rằng tên lửa Patriot có thể tốn 1 triệu USD/quả mỗi khi phóng", cựu sĩ quan Mỹ Ian Lanford nói.

Về mặt chính trị, Giáo sư chính trị Trung Đông và Trung Á Shahram Akbarzadeh nhận định, việc Iran nhắm vào UAE đã phản ánh "mối quan hệ khó khăn giữa hai nước".

"Trong lịch sử, Iran và UAE đã có nhiều lần tranh chấp lãnh thổ. Việc UAE là một trong những quốc gia đầu tiên trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh tham gia Thỏa thuận Abraham cũng là lý do khiến Iran không hài lòng", ông Akbarzadeh cho hay.